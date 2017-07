От Дмитрия Медведева до «Батькивщины». Соцсети критикуют лишение гражданства Саакашвили

28.07.2017 16:21

На решение президента Украины о прекращении гражданства Михаила Саакашвили соцсети отреагировали моментально и однозначно отрицательно. Несмотря на широкий резонанс решения, о котором 26 июля т.г. сообщила Государственная миграционная служба, на сайте президента Украины указ о лишении гражданства Саакашвили пока не обнародован.

Сравнения гражданства с конфетой — дал и забрал, признаки самодурства и диктатуры, прогноз «Show must go on» — «Главновости» собрали яркие высказывания политиков о лишении гражданства Саакашвили.

В настоящее время Саакашвили находится в США,и оттуда он записал обращение по поводу лишения гражданства.поэтому, чтобы быть услышанным не только в Украине его обращение прозвучало на английском языке.

«Я живу в Украине уже больше 13 лет. Я участвовал в трех революциях — как обычный студент в «революции на граните» и двух майданах. У меня единственное гражданство, украинское, и им не удастся меня его лишить. Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет. Я не собираюсь оставаться и получать статусы. Я буду требовать законного права вернуться в Украину», — заявил Саакашвили.

Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционного блока», народный депутат Александр Вилкул назвал решение по Саакашвили недемократичным.

«Я против лишения украинского гражданства Саакашвили. Это не демократия. При этом самого грузинского гастарбайтера Михо считаю грустным клоуном», — написал Вилкул в Facebook.

«Батькивщина» заявила об угрозе установления диктатуры в Украине: «Лишение Михеила Саакашвили украинского гражданства — еще один шаг к установлению диктатуры».

Даже премьер соседней России, Дмитрий Медведев, не смог пройти мимо такой тенденции — от губернатора Одесской области до человека без гражданства, которого Украина уже согласилась экстрадировать в Грузию.

«Все это — неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию.Show must go on …» — написал Медведев в Facebook.

Никак не прокомментировали решение министр внутренних дел Арсен Аваков и генпрокурор Украины Юрий Луценко, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

В то же время народный депутат Антон Геращенко заявил, что некие факты Саакашвили умышленно скрыл при получении гражданства, поэтому он поддерживает решение президента Украины. Но он не конкретизировал, что именно не сообщил о себе Саакашвили перед назначением на пост губернатора Одесской области в мае 2015 года.

Известный борец с происками олигархов и лично президента Украины Олег Ляшко выступил нетрадиционно. Ничего не заявляя о сути решения глава Радикальной партии встал на защиту однопартийца Андрея Лозового, чей депутатский запрос дал ход всей истории с лишением гражданства.

«Фейковые олигархические сми распространяют выдумку, что Саакашвили лишили украинского гражданства на основании письма моего коллеги Андрея Лозового. Глупая выдумка!!… Лозовой просит предоставить информацию об обращении грузинской прокуратуры к Украине об экстрадиции Саакашвили. Полностью правильное и обоснованное требование народного депутата, с учетом последних обвинений грузинской стороны в адрес Саакашвили», — сообщил Ляшко в Facebook.

