Отдыхающая на запорожском курорте лупила продавца рыбой.ВИДЕО

28.07.2017 10:47

Отдыхающая на запорожском курорте стала изо всех сил била продавца рыбой. Дочь женщины отравилась и заболела ботулизмом.

Инцидент произошел в Геническе. На рынок пришла разъяренная женщина с рыбой в руках. «Ну что, жрать будем?», - обратилась она к продавщице и начала буквально лупить ее рыбой.

Выяснилось, рыбу, которой отравилась ее дочь и друзья, женщина покупала именно здесь, и решила отомстить.

Очевидцы происходящего убеждали нападавшую в том, что рыбу она приобрела в другом месте. Однако женщина с подобным заявлением не согласилась.

Источник ipnews.in.ua