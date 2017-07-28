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“Россия заплатит за Крым и Донбасс! Это может тянуться 5-10 лет. Мы будем беднеть, ничего хорошего”, - член совета при Путине Шаблинский заставил пропагандистов заикаться. ВИДЕО
Агрессия Кремля на востоке Украины и аннексия Крыма опустошат кошельки простых россиян и ввергнут страну в очередной экономический кризис на ближайшие 5-10 лет. Профессор НИУ ВШЭ, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский в эфире пропагандистского российского телеканала разгромил версию о “доброй воле” ”большого брата” в помощи Киеву, передает “Диалог.UA”.
“Если хотим помочь Донбассу, надо, очевидно, удвоить помощь, восстанавливать промышленность. Это напрямую связано с нашим бюджетом. Это из нашего бюджета все делается и делается уже три года... Я полагаю, что ничего хорошего для нашей страны не будет. Нам придется за это платить. И будем платить еще больше”, - сказал Шаблинский.
Он отметил, что по сути подписанные в Минске соглашения означают одно: замораживание ситуации. “Для Донбасса ничего хорошего это не означает. Ничего. Ну и для нас ничего хорошего. Это может тянуться 5-10 лет. Мы будем беднеть...”, - сказал эксперт. На вопрос ведущих, что Кремль должен делать в этой ситуации, Шаблинский отметил, что прежде всего нужно отдать Крым и выполнить все пункты “Минска”.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, Минские договоренности
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