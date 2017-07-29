Блокада "ЛДНР" требует корректировки

29.07.2017 12:33

Госпогранслужба Украины сообщает, что через КПВВ Новотроицкое беспрепятственно в "ДНР" проехал грузовик с 26 тоннами со стройматериалами и лекарствами от ООН. А днем ранее там же – 18 фур с 298 тоннами провианта, стройматериалов и медикаментов от Красного Креста.

Напомним, такие караваны идут в «республики» практически ежедневно, их содержимое бесплатно раздается, в том числе, и террористам. Отсюда возникает логичное сомнение в целесообразности жесткого режима на линии разграничения для граждан Украины, свежие примеры чего приведены ниже.

На том же КПВВ Новотроицкое силовики не пропустили в "ДНР" Библию 1923 года и обувь на 6 тысяч гривен (запросто могла быть всего лишь одна пара).

А на КПВВ Майорск у шедшей пешком гражданки Украины пограничники изъяли 42 упаковки духов аж на… 3 тысячи гривен.

Другое дело, когда в том же КПВВ Майорск пограничники нашли 10 г амфетамина, спрятанных в зажигалке, завалявшейся в личных вещах. Это и работа достойная, и класс сыщиков. А бороться с дешевыми духами как-то несерьезно.

Напомним, разговоры о более адекватном порядке на линии разграничения ведутся уже давно, однако ничего не меняется.

Источник: real-vin.com