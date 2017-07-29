"Будут просто бить друг другу морды". Как закон о домовых счетчиках рассорит жильцов многоэтажек

29.07.2017 21:10

Украину могут охватить массовые домовые войны. Такой вывод сделали эксперты, проанализировав, по просьбе "Страны", закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", подписанный президентом в пятницу, 28 июля.

Как всегда, людей рискует рассорить денежный вопрос. Внедрение нового закона не только увеличит цифры в платежках за коммуналку, но и заставит жильцов многоэтажек сбрасываться на термомодернизацию домов.

"Понятно, что собрать деньги со всех не удастся. А платить за себя и за Васю сейчас мало кто согласится, особенно, зная, что Вася явно не бедствует", - говорит директор агентства "Евро Рейтинг" Григорий Перерва.

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябев еще более категоричен: "Будут просто бить друг другу морды", - говорит он.

"Страна" разбиралась, как изменят жизнь украинцев невинные домовые счетчики и сколько денег и нервов придется потратить рядовым обывателям на воплощение в жизнь энергетических ноу-хау властей.

Тотальный учет

Основной посыл нового закона - обязательный коммерческий учет тепло и водоснабжения. Это значит, что все украинские многоэтажки должны уже к 1 октября 2018 года быть оборудовать домовыми счетчиками на тепло и воду. Соответственно, все платежки жильцам будут выписывать, исходя из показаний этих счетчиков.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, это позволит населению экономить на коммуналке, так как платить нужно будет лишь за фактически потребленные ресурсы. Авторы (а под документом подписалось больше 30 народных депутатов) подсчитали, что со счетчиками объем неучтенных расходов воды во внутридомовых системах удастся снизить на 75%, а тепла - на 15-20%.

Счетчики могут быть установлены как за счет поставщика услуг (который затем, скорее всего, включит эти расходы в тариф), так и за счет жителей, но тогда потраченными ими деньги будут вычитаться из платежек.

Собственно, сама идея не нова и во многих городах страны она уже и так реализуется. Скажем в Киеве власти вообще ставили цель закончить оборудовать все дома приборами учета до конца нынешнего года (на данный момент счетчиками оснащено более 70% многоэтажек). Но не везде чиновники такие же напористые.

"Во многих городах ситуацию пустили на самотек и показатели оснащения домов счетчиками гораздо скромнее, чем в столице. А с принятием закона выбора у местных властей не будет - говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. - Но местным поставщикам услуг нужно будет вложить немало денег, чтобы фактически за год установить приборы учета во всех домах. Эксперты опасаются, что эти расходы могут существенно изменить тарифы и на тепло, и на воду. По самым скромные оценкам, те вырастут на 5-7%".

Кроме того, народные депутаты забыли уточнить: платить меньше придется, лишь если сравнивать дома со счетчиками с многоэтажками без них. "А как быть с индивидуальными счетчиками, которые показывают реальных расход ресурсов конкретной семьей, непонятно", - говорит Геннадий Рябцев.

Поставят на счетчик

С ситуацией "дома со счетчиками против домов без счетчиков" киевляне столкнулись нынешней зимой, когда получалось, что платежки, рассчитанные по нормам потребления, оказались, как минимум, на 20-30% выше, чем квитанции, составленные по показаниям счетчиков.

Хотя справедливости стоит отметить: были и случаи, когда космические платежки приходили как раз жильцам со счетчиками. Включались как объективные, так и абсолютно непредсказуемые факторы.

"Платить по нормам невыгодно в теплые зимы и выгодно в холодные", - говорит Дмитрий Марунич. В первом случае вы переплачиваете за те гигакалории, которых фактически не получаете, во втором - наоборот, платите меньше".

Другие факторы, которые корректировали минувшей зимой цифры в платежках - вам вдруг приплюсовывали соседские затраты и потери в сетях, а иногда приходилось платить за чужие отапливаемые балконы и неузаконенные пристройки.

Григорий Перерва считает, что те зимние скандалы были лишь "репетицией". Теперь такие случаи и "недоразумения" рискуют стать массовыми.

Тем более, что, по данным Перервы, внутридомовых потери в большинстве украинских многоэтажек, мягко говоря, немаленькие, и достигают 15-20%. А во многих хрущевках могут достигать и 30%. Только в новостройках, возведенных по самым новым технологиям, они составляют 2-4%.

То есть, и среднестатистическая платежки на тепло и воду должны вырасти на 15-20%. К примеру, если за отопление "двушки" в 50 кв. м в панельном доме вы платили порядка 2 тыс. в месяц, то теперь будете 2,2 тысяч гривен.

И это если в вашем доме нет огромных неучтенных пристроек, спортзалов или магазинов. Хотя в законе прописано, что коммерческие помещения в жилых домах должны ставить на отдельные счетчики, как будет на практике - никто не знает.

Собственно, сомнительна и судьба самих приборов учета. "Их часто воруют, они ломаются. Как быть, если граждане поставят счетчики за свой счет. Эти деньги в случае кражи прибора кто-то компенсирует?", - вопрошает Григорий Перерва.

Квартирные счетчики можно выбрасывать?

Вопрос индивидуальных счетчиков экспертов вообще рассорил. Некоторые утверждают, что квартирные счетчики на воду и индивидуальные тепловые пункты в квартирах, где они есть (в основном, в новостройках) теперь учитывать вообще не будут. А показания домового прибора учета просто разделят на всех.

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко еще на этапе принятия закона Верховной Радой забил тревогу: "Квартирные счетчики станут ненужными. Платежки будут выписывать, исходя из показателей домовых приборов учета", - заявил он на одной из пресс-конференций.

Дмитрий Марунич говорит: эта идея настолько абсурдна, что просто не может быть правдой. "Всегда индивидуальные счетчики были основным показателем для начисления платы. Сейчас считают по следующей формуле: из общего домового показателя высчитывали расход квартир с индивидуальными счетчиками, затем расход остальных по нормам, а разницу, а это потери в сетях, делили на всех. Думаю, эта же формула сохраниться, только теперь распространиться на все дома", - говорит Марунич.

Но пикантность ситуации состоит в том, что в законе не прописано как домовые счетчики будут "совмещать" с индивидуальными.

"Система, предложенная в законе, стопроцентно хорошо заработает, когда будет и общедовомой учет, и поквартирный. Но для этого еще нужно принять около 20 подзаконных актов", - написала на своей странице в Facebook координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ ОПОРы Наталия Бойко.

"Если по теплу где-то на 70% есть учет, то по воде - на 30%. И чем больше людей без учета, или они вовремя не подают показатели, тем больше будет проблем, как это должно распределяться между людьми. Таких вопросов много. Исполнение закона будет зависеть от качества подзаконной базы", - отметила Бойко.

Как будем утепляться

Другой нюанс, который вычитали между строк нового закона эксперты, - тепломодернизация зданий. "Какой смысл знать о внутридомовых потерях. Их нужно сокращать, а сделать это можно лишь за счет тепломодернизации многоэтажек", говорит Перерва.

Собственно, как считают аналитики, принимая новый закон, власти хотели подтолкнуть украинцев активнее объединяться в ОСМД и наконец-то взяться за капитальные ремонты своих домов. Ведь многие чиновники абсолютно искренне считают, что если каждому жильцу покажут, как много он переплачивает, то сбрасываться на ремонт люди начнут охотнее.

Но Геннадий Рябцев уверен, что именно этот посыл может стать причиной соседских войн.

"90% населения не понимает, зачем им тратиться на термомодернизацию. И переубедить их будет сложно. Хотя именно сейчас нужно спешно создавать ОСМД. Иначе ведь отдадут многоэтажки частным обслуживающим компаниям. А те церемониться не станут. Проведут модернизацию за свой счет, но потов выставят жильцам такие квитанции, что впору будет продавать квартиру", - полагает эксперт.

По словам Григория Перервы, в тепломодернизации фактически нуждается весь старый жилфонд, а, к примеру, в Киеве это 60% всех домов.

Стоимость модернизации в каждом случае разная и зависит от типа дома (самые холодные - панельки), его расположения, состояния коммуникаций и пр. "Но в любом случае счет идет на миллионы гривен", - уверен эксперт.

То есть, даже если брать по минимуму - 1 млн. грн. за модернизацию среднего дома на 100 квартир, то каждая семья будет вынуждена выложить по 10 тысяч гривен. И это если соседи окажутся порядочными и платежеспособными и тоже согласятся сброситься.

"Но подталкивая народ к таким тратам, власти не учитывают, что средняя окупаемость инвестиций в тепломодернизацию составляет 10-20 лет, а именно столько осталось до окончания срока эксплуатации многих домов, построенных в советские времена, скажем, тех же хрущевок. Вряд ли там стоит проводить какие-то работы", - отмечает эксперт.

Он не исключает, что, желая сэкономить, украинцы будут утепляться своими силами, а это рискует еще больше ухудшить ситуацию.

"Даже если делать все комплексно, может оказаться так, что после утепления стен в доме появится грибок. Я уже не говорю о поквартирном утеплении, когда каждый отмечает только за свой кусок стены. такая технология может вообще разрушить дом", - подытожил эксперт.

Источник: strana.ua