Как повысить энергоэфективность своего дома

29.07.2017 15:10

С приближением осени многие украинцы, живущие на последних этажах, с ужасом думают, что крыша снова может дать течь и придется бегать по квартире с тазиком. А зимой будет холодно в любом случае: дырявая крыша сберегает тепло наряду с окнами. Так что придется мерзнуть, но при этом выкладывая "полцарства" за "коммуналку". "Сегодня" узнала, сколько стоит новая кровля, есть ли способы бюджетно отремонтировать ее за счет города и как действовать владельцу квартиры на последнем этаже, которому зияющая дырами крыша причиняет больше всего неудобств.

РЕМОНТ ЗА СВОЙ СЧЕТ: "СТУЧИТЕ, И ВАМ ОТКРОЮТ"

Киевлянка Ольга Красненкова рассказывает: "В нашем доме крыша такая, что необходимо всю перекрывать, и не только над моей квартирой. Жильцы дома отказались сдавать на это деньги. В итоге моей семье надо выложить, по предварительным подсчетам, больше 10 тыс. грн. В жэке ответили, что помочь ничем не могут — у них нет ни материалов, ни "рук", и предложили обратиться в управляющую компанию по обслуживанию жилищного фонда района. Но я не верю в их помощь". Вместе с тем в управляющих компаниях утверждают: вопрос решается просто, хотя и приходится пройти всю бюрократическую процедуру и ждать какое-то время.

"Жильцы могут обратиться к нам, чтобы мы зафиксировали ситуацию. Также мы можем посчитать, сколько и чего необходимо, после чего жильцы самостоятельно покупают (в складчину или кому больше надо) материалы, а мы выделяем мастеров для проведения работ", — рассказали в одной из организаций Киева.



ДОЛЬШЕ ЖДАТЬ КОМПЕНСАЦИИ. Есть и еще один вариант, и тоже — через управляющую компанию района. Для этого нужно пройти все круги, чтобы состояние крыши зафиксировали, а после — договориться о компенсации части средств за счет "содержания придомовой территории". "Способ хорош тем, что жильцы смогут сделать ремонт или перекрытие максимально быстро, насколько смогут закупить материалы и найти рабочих, после чего будут освобождены от уплаты этого вида "коммуналки" на определенное время", — объяснили специалисты.

КРЕДИТЫ. Многие украинцы готовы влезть в долги, чтобы решить проблему, но и здесь не все просто. "Часть отложила сама, что-то одолжила у родственников, потому что сидела прошлую зиму дома в верхней одежде", — говорит киевлянка Татьяна Дмитрук. Другим приходится обращаться в банки. "Мне кредит не дали. Сказали, маленькая зарплата и слишком большая семья", — рассказала другая жительница столицы Полина Селиванова.

САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ В СКЛАДЧИНУ

Мастера, занимающиеся кровельными работами, соглашаются: прохудившаяся крыша — это даже хуже отсутствующих окон. "Теплый воздух поднимается вверх и очень быстро уходит, — объясняет мастер-кровельщик Илья Гаркуша. — Таким образом, даже при максимальном отоплении в квартире выше +16 °С температура не поднимется. У хозяина такого жилья нет других вариантов, кроме как раскошелиться на новую кровлю". Особого тепла не будет и в том случае, если, решив сэкономить, вы просто утеплите чердак: "Дешевле утеплить потолок. Но и это не избавит от проблем с дырявой крышей, — говорит кровельщик Игорь Мацко. — Какой бы материал для этого вы ни выбрали (минеральная вата, пенопласт и т.д.) — он не выдержит влагу. По опыту, на утепление минватой двухкомнатной квартиры нужно не менее 5 тыс. грн — это нерентабельно без покрытия самой крыши и "дотянет" температуру в лучшем случае до +18 °С".

ВСЕ ВМЕСТЕ. Перекрытие крыши и ее утепление с чердака при среднем отоплении — это, по словам мастеров, +20 °С в квартире. Но стоить такое удовольствие будет больше 10 тыс. грн для небольшой двухкомнатной квартиры. "По опыту: людям, проживающим на верхних этажах, приходится самостоятельно заниматься вопросом ремонта кровли. Соседи, несмотря на то, что это общая беда, делают вид, что эта проблема их не касается, и их никак не заставишь скинуться, — резюмирует Илья Гаркуша. — Из 10 объектов в этом году, которые ремонтировала моя бригада, только 4 — ремонты в складчину, причем не всеми жильцами подъезда, а только соседями этажом ниже".

ЧАСТИЧНО. Есть еще вариант, к которому часто прибегают украинцы, — залатать дыры частично. Но и тут загвоздка: за такие заказы с большой неохотой берутся мастера, а если берутся, то цена услуги выходит "золотой" по сравнению с той, за которую можно перекрыть всю крышу над квартирой. Хотя, по их же словам, добротно сделанная работа по замене прохудившихся кровельных материалов (шифера и т.п.) тоже гарантирует теплосбережение в квартире практически на уровне капремонта. "Нам неинтересна замена нескольких "квадратов": точечная работа кропотливая, но по факту заработок мал", — признаются кровельщики. В таких ситуациях они советуют приходить к мастерам со "сборным" заказом — латанием дыр в нескольких домах.