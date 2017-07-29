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НБУ заблокировал продажу двух российских банков
29.07.2017 21:51
НБУ отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" Сбербанка, а Микитасю и Фуксу - существенной части ПАО "Проминвестбанка".
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в ПАО "Сбербанк", Максиму Микитасю и Павлу Фуксу - в ПАО "Проминвестбанк".
"Основание для принятия таких решений: непредставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины ", - сказал представитель пресс-службы регулятора.
Теги: Донбасс, НБУ, банк
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