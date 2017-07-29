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Одесский убийца котенка задержан полицией
Одесские патрульные задержали мужчину, который подозревается в жестоком обращении с животными. Об этом сообщается на странице патрульной полиции Одессы в Facebook.
«Вчера, около 23.00, патрульные получили информацию об издевательствах над животным в одной из многоэтажек на улице Средняя. По адресу вызова полицейские заметили мертвое животное и несовершеннолетнюю девочку, которая над ним плакала. Девочка объяснила инспекторам, что во время семейной ссоры отец выбросил ее пушистого любимца с окна квартиры», − сообщает полиция.
Патрульные задержали 40-летнего мужчину, который своей вины не отрицал. В действиях мужчины усматривается нарушение статьи 299 УК (жестокое обращение с животными).
Сейчас следственные действия продолжаются.
Источник: journalist.today
Теги: Донбасс, Одесса, убийца, полиция
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