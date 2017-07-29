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Под Харьковом 13 украинцев поймали в 30 метрах от российской границы

29.07.2017 20:12
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Под Харьковом 13 украинцев поймали в 30 метрах от российской границы

Пограничники Харьковского отряда задержали 13 украинцев при попытке незаконно пересечь границу с Россией. Об этом сообщает пресс-служба погранведомства.

"Ночью в рамках проведения совместной пограничной операции "Граница-2017" на направлении населенных пунктов Охримовка (Украина) - Красное (Российская Федерация) с помощью тепловизора были обнаружены два движущихся к границе неизвестных транспортных средства", - говорится в сообщении.

В трех метрах от госграницы правоохранители задержали одно транспортное средство "УАЗ", в котором было двенадцать граждан. Второе транспортное средство попыталось скрыться с места происшествия, но после нескольких предупредительных выстрелов вверх из устройства для отстрела резиновыми пулями в 30 метрах от государственной границы был остановлен автомобиль "УАЗ Патриот" и задержан еще один человек.

Все задержанные оказались гражданами Украины жителями Харьковской области Волчанского района. Сейчас они задержаны в административном порядке для составления документов о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Источник: strana.ua



Теги: Россия, Донбасс, Харьков, граница
 
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