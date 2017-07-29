Турчинов-бойцам ССО: "Вы стали образцом для всех Вооруженных Сил Украины"

29.07.2017 16:30

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил боевой состав Сил специальных операций с профессиональным праздником. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Он отметил, что создание подразделений Сил специальных операций было одним из важных шагов реформирования Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО.

"Их назначение - решать самые сложные задачи в самых опасных боевых условиях, в том числе и в тылу врага", - сказал Турчинов.

Он также высказал уверенность в профессионализме украинских ССО.

"Убежден, что солдаты и офицеры Сил специальных операций готовы достойно выполнить поставленные перед ними задачи. Потому в ССО отбирались лучшие солдаты и офицеры, которые имеют за плечами значительный боевой опыт. Многие из них за мужество и героизм получили заслуженные государственные награды", - добавил Секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что Силы специальных операций стали образцом для всех Вооруженных Сил Украины, примером мужества, отваги и профессионализма.

"Вы - мощная сила нашей армии, гордость нашей страны, достойные продолжатели славных традиций украинского войска! С праздником, дорогие друзья! Пусть Господь благословит вас и ваши семьи!" - сказал он.