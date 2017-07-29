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Турчинов-бойцам ССО: "Вы стали образцом для всех Вооруженных Сил Украины"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил боевой состав Сил специальных операций с профессиональным праздником. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Он отметил, что создание подразделений Сил специальных операций было одним из важных шагов реформирования Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО.
"Их назначение - решать самые сложные задачи в самых опасных боевых условиях, в том числе и в тылу врага", - сказал Турчинов.
Он также высказал уверенность в профессионализме украинских ССО.
"Убежден, что солдаты и офицеры Сил специальных операций готовы достойно выполнить поставленные перед ними задачи. Потому в ССО отбирались лучшие солдаты и офицеры, которые имеют за плечами значительный боевой опыт. Многие из них за мужество и героизм получили заслуженные государственные награды", - добавил Секретарь СНБО.
Турчинов подчеркнул, что Силы специальных операций стали образцом для всех Вооруженных Сил Украины, примером мужества, отваги и профессионализма.
"Вы - мощная сила нашей армии, гордость нашей страны, достойные продолжатели славных традиций украинского войска! С праздником, дорогие друзья! Пусть Господь благословит вас и ваши семьи!" - сказал он.
Теги: Донбасс, Турчинов, НАТО, ВСУ
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