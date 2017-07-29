В Киеве погиб рабочий на скандальной стройке на "Героев Днепра"

29.07.2017 17:31

Рабочий в возрасте 19 лет погиб на стройке скандального торгового центра "Оазис" над станцией метрополитена "Героев Днепра" в Киеве, упав с высоты. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Вечером 28 июля при выполнении строительных работ упал с высоты строитель, от полученных травм скончался в карете скорой помощи", - рассказала заместитель руководителя отдела коммуникаций Яна Неруш.

По ее словам, житель Винницкой области упал с высоты трех метров из-за нарушения техники безопасности.

Утром в субботу, 29 июля, работы на стройке продолжались.