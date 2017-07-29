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В Киеве погиб рабочий на скандальной стройке на "Героев Днепра"
29.07.2017 17:31
Рабочий в возрасте 19 лет погиб на стройке скандального торгового центра "Оазис" над станцией метрополитена "Героев Днепра" в Киеве, упав с высоты. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Вечером 28 июля при выполнении строительных работ упал с высоты строитель, от полученных травм скончался в карете скорой помощи", - рассказала заместитель руководителя отдела коммуникаций Яна Неруш.
По ее словам, житель Винницкой области упал с высоты трех метров из-за нарушения техники безопасности.
Утром в субботу, 29 июля, работы на стройке продолжались.
Теги: Донбасс, Киев, строительство, рабочий
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