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В Украине появится новая автомобильная трасса
Начинается реализация проекта строительства дороги Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и украинскими черноморскими портами.
Об этом на своей странице в Facebook написал Премьер-министр Владимир Гройсман.
"Мы не только приводим в порядок те дороги, которые существуют. Мы начинаем новые проекты. Один из них - обновленная дорога Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и нашими - Черного моря GO HIGHWAY (Gdansk-Odesa). В недавно принятых изменениях в бюджет заложены первые 800 млн гривень на реализацию этого проекта. Следовательно, реализация этого масштабного проекта уже начинается!" - написал Гройсман.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, трасса, Гройсман
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