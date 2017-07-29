- Білий дім: Трамп підпише законопроект про санкції проти Росії14:30
- В Україні назвали несподівану причину любові віруючих до Московського патріархату13:30
- Блокада "ЛДНР" требует корректировки12:33
- Забавный пес-путешественник прославился в соцсетях12:10
- Одесский убийца котенка задержан полицией09:50
- Лавров прозвав владу США русофобами09:30
- 80% ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ ЙДЕ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ – СЕМЕРАК 09:12
- Український пілот героїчно посадив у Стамбулі літак попри розбиту градом кабіну08:52
- У Латвії за підтримку "ДНР" загрожуватиме тюрма08:30
- В Україні заборонили ще одне зняте в Росії "мило"08:12
В Україні назвали несподівану причину любові віруючих до Московського патріархату
Прихильність частини православних України до Московського патріархату пояснюється "стокгольмським синдромом" - прихильністю жертви до свого ката, тому "справа створення помісної церкви - це справа духовного оздоровлення народу".
Таку заяву "Обозревателю" зробив заступник директора науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти України, історик церкви Арсен Зінченко.
"Україна в усіх відношеннях дуже складна. Не зважаючи на війну і агресію, у багатьох українців спостерігається стокгольмський синдром" - залежність від своїх поневолювачів, від своїх катів", - констатував він.
"Ті, хто схиляється до Московського патріархату - невже вони не знають, що це ідеологічна зброя Путіна? Це гібридна війна засобами церкви. Його яскравими представниками є одеський митрополит Агафангел і донецький митрополит Іларіон. Це прямі агенти Кремля, які, по суті, підтримують ідею підпорядкування України Росії. При цьому вони нахабно спекулюють християнським вченням", - розповів історик.
Подібний "синдром" він пов'язує з тим, що "українці пережили тривалий період колоніальної залежності, тому значна частина цих людей психологічно травмована".
Зінченко також повідомив про те, що "в Радянському союзі будь кар'єрний ріст був можливий лише за умови, що людина відхрещується від всього українського". В результаті "Україною протягом усіх років незалежності, з невеликими винятками, керували люди, які робили кар'єру в радянські часи. Всі голови обласних держадміністрацій, всі міністри, всі заступники міністрів, все райкомівські начальники... В СБУ були цілі стада зрадників. Усі вони співпрацювали з Московським патріархатом, бо він забезпечував їм перемогу на виборах".
Як переконаний історик, "Москва продовжує розкладати України засобами так званої Української православної церкви. Тому справа створення помісної церкви - це справа духовного оздоровлення народу", - підкреслив він.
Теги: Украина, Донбасс, церковь, Московский Патриархат
- Всеправославный собор вынес решение на просьбы украинской церкви об автокефалии
- Визит Патриарха. Единство церкви против разброда свободы
- Будущий тесть Януковича переметнулся из БЮТ в Регионы
- 15 февраля православные отмечают великое Сретение Господне
- В Украину везут мощи одного из самых почитаемых святых
- Крестный ход: ради чего шли и какие цели преследовали организаторы (ВИДЕО)
- Вокруг Мариуполя дополнительно создали 5 мобильных блокпостов14:10
- Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України13:51
- Павел Жебривский занял 5 место в рейтинге украинских губернаторов13:12
- МАРИУПОЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ПОЕЗДКИ В КАРПАТЫ11:10
- НА ШАХТЕ В НОВОГРОДОВКЕ ИЗ-ЗА ОБВАЛА ПОРОДЫ ПОСТРАДАЛ ГОРНЯК10:13
- В ОРДО в нагрузку к гуманитарке стали выдавать членские билеты ОД «ДНР»21:59
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»21:27
- Мариупольская стоматология, в которой умер ребенок отрицает заключение паталогоанатома.ВИДЕО20:20
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков19:20
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка18:40
- Вокруг Мариуполя дополнительно создали 5 мобильных блокпостов14:10
- Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України13:51
- В Україні назвали несподівану причину любові віруючих до Московського патріархату13:30
- Павел Жебривский занял 5 место в рейтинге украинских губернаторов13:12
- Из России вышлют более 700 американских дипломатов12:50
- Блокада "ЛДНР" требует корректировки12:33
- Забавный пес-путешественник прославился в соцсетях12:10
- "Слишком поздно": родители решили усыпить больного малыша, которому отказали в экспериментальном лечении11:50
- В Гонконге вор наелся бриллиантов на шесть миллионов долларов11:33
- МАРИУПОЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ПОЕЗДКИ В КАРПАТЫ11:10
- У Латвії за підтримку "ДНР" загрожуватиме тюрма08:30
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- В июле безопасных арбузов не бывает — мнение врача07:38
- Международные организации закупят лекарства для Украины на 5,9 млрд гривен, - Минздрав 20:10
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- Почему болят суставы: семь причин недуга19:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Медицинская реформа необходима. Но плохое должно отпасть18:02
- Страшную жатву собирает война на полях17:37
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»
- Стало известно, когда и на сколько частей может развалиться Россия: американский политолог сделал жесткий прогноз