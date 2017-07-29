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В Україні заборонили ще одне зняте в Росії "мило"
Державне агентство з питань кіно анулювало прокатне посвідчення серіалу "Кругообіг", який планував показувати телеканал "Україна" з 31 липня.
Про це "Телекритиці" повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко.
"Ми сьогодні анулювали прокатне посвідчення цього серіалу. Спочатку виробник, на нашу думку, надав недостовірну інформацію щодо того, що значна частина фільму була знята в Україні. В останні кілька днів ми провели додаткову перевірку і з'ясувалося, що були подані не зовсім точні дані, тому ми анулювали прокатне посвідчення", – сказав він.
За словами Іллєнка, Держкіно покладається на ту інформацію, яку подає заявник під час отримання прокатного посвідчення.
"Ми проводимо перевірку, та іноді можливі такі моменти, коли важко щось перевірити, тому потрібні глибші перевірки. Але це дійсно дуже важко робити, адже формально у нас немає повноважень здійснювати перевірки приватних продакшенів", – зазначив Іллєнко.
Прем'єра серіалу "Кругообіг" у Росії відбулася 13 березня 2017 року на каналі "Россия 1". У вихідних даних серіалу зазначено, що він є спільною продукцією Росії, України й Польщі. Компанії-виробники: ABC Film, "Русское" і "Фільм Стрім". У відкритих джерелах є інформація, що серіал знімали в Росії.
Як відомо, у лютому 2015 року Верховна Рада ухвалила закон № 159-VIII, який передбачає захист інформаційного телерадіопростору України. У ньому зазначено, що починаючи з 4 червня 2015 року забороняється публічна трансляція фільмів та інших телерадіопродуктів російського виробництва, створених після 1 січня 2014 року.
Після цього телеканал "Україна" кілька разів порушував цей закон і Держкіно забороняло показувати серіали, які він транслював. Згідно з результатами моніторингів Нацради, "Україна" частіше за інші канали транслює заборонені російські серіали.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, мыло
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