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Винник: Нельзя отказываться от мечты из-за "хорошего предложения"
Украинский певец Олег Винник накануне дня рождения обнародовал историю своего возвращения в Украину после периода работы за границей. Об этом он рассказал в интервью печатному изданию "Теленеделя", – сообщает пресс-служба певца.
Певец признался, что вернулся на Родину, когда на пике популярности был за границей. Его пригласили в Лондон на кастинг в фильм "Парфюмер" на главную роль. На тот момент исполнитель почти закончил подготовку материала для сольного альбома и стремился вернуться в Украину.
"Мой промоутер чуть инфаркт не получила. Но нельзя отказываться от мечты из-за "хорошего предложения", – заявил певец.
Как рассказал Винник, в Украине продюсеров не интересовали ни мюзиклы, в которых он играл, ни сам исполнитель. Потом нашелся человек, которому понравились песни исполнителя, и они начали пробиваться вдвоем.
"Я был как путник, который спустился с Эвереста и потихоньку начал подниматься обратно на вершину. Теперь у меня команда из 30 человек и, слава Богу, мы собираем стадионы", – поделился певец.
Свой день рождения Винник намерен отметить в узком кругу.
"Сегодня модно устраивать пир на весь мир, приглашать кого-то, чтобы гостей развлекал. Я же с большим удовольствием посижу за столом с близкими, которые не забывают о моей дате. Случайных людей на таком празднике даже не представляю", – рассказал он.
31 июля Олегу Виннику исполнится 44 года. Сольную карьеру в Украине он начал в 2011 году. Ранее пел в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет".
Источник: gordonua.com
Теги: Донбасс, певец, мечта, предложение
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