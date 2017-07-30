Что нужно знать о туристических агентствах и как не попасть на мошенников

30.07.2017 15:33

У многих людей банально не хватает времени, чтобы самостоятельно спланировать путешествие. В таком случае большинство пользуется услугами турагентств.

Порой надежды на эффективную работу турагентств не оправдываются. Иногда их сотрудники делают ошибки из-за собственной халатности, а порой клиенты сталкиваются с мошенниками. Разумеется, все это сильно портит ощущения от отпуска.

В этом материале мы расскажем, что нужно знать о работе туристических агентств.

В чем разница между туроператорами и турагентствами

Некоторые люди воспринимают эти названия как синонимы, но разница здесь есть.

Туроператор – это компания, которая занимается «производством» путешествия. Она анализирует ситуацию с гостиницами, транспортом, развлечениями и другими интересными для туристов аспектами. После этого туроператор проверяет поставщиков услуг, подписывает с ними контракты, договаривается о скидках, осуществляет предоплату и т.д. В результате формируется готовый продукт – туристический тур.

Работая с популярными туристическими направлениями, туроператоры пытаются сформировать комплекс услуг, включая договоренности с отелями и авиакомпаниями.

Как правило, стоимость тура включает перелет, страховку, номер в отеле, питание, экскурсии, развлечения и перемещение по городу. Вместо того чтобы тратить массу времени и усилий на самостоятельное планирование путешествия, турист просто покупает готовый тур и едет отдыхать.

Данный набор для путешествий носит название пакетный тур. Операторы могут продавать их сами или с помощью посредников – турагентств.

Туристическое агентство можно назвать магазином путешествий. Эти компании приобретают готовые туры у операторов и перепродают их туристам.

Главная миссия агентства – помочь человеку приобрести оптимальный для него тур. Для начала клиент обращается в турагентство с просьбой помочь ему выбрать направление для отдыха. Агентство демонстрирует готовые предложения и объясняет, что включают эти туры.

Если какой-нибудь из вариантов приглядывается туристу, агентство бронирует для него выбранный тур у оператора. После подтверждения брони клиенту необходимо оплатить стоимость тура в агентстве. Затем компания выкупает тур у оператора.

После получения денег туроператор отправляет путевку в агентство. Дальше она оказывается в руках туриста, и счастливому владельцу тура остается только собрать чемоданы и отправиться на отдых.

Стоит также отметить, что перед бронированием и оплатой тура клиент и турагентство подписывают договор об оказании туристических услуг.

Как агентства обманывают туристов

К примеру, к менеджеру обращается человек с просьбой найти для него тур. Сотрудник ничего не знает об условиях, которые включены в тур, но обещает клиенту, что все будет на высшем уровне. Таким образом он говорит неправду.

Для клиента это может превратиться в большое разочарование. Когда ты едешь в отель, разрекламированный как первоклассный, но на самом деле видишь грязные номера без кондиционеров, – это не радует.

Поэтому клиентам следует самостоятельно изучить описание отелей и экскурсий на сайтах туроператоров и почитать отзывы.

Квалифицированные менеджеры всегда в курсе возможных проблем с отелями, они не станут ничего скрывать. Для них главная задача – не продать одноразовый тур, а заслужить доверие клиента, который захочет вернуться снова.

Секреты поиска выгодного тура

Следует всегда предварительно бронировать туры. Выберите место, которое хотите посетить, и обратитесь в турагентство за 4–6 месяцев до отпуска. В это время у вас будут высокие шансы сэкономить на билетах и проживании. Когда же вы заказываете тур за месяц или несколько недель до отдыха, то возможностей для выбора уже фактически нет. К примеру, чтобы попасть в хороший японский отель во время сезона цветения сакуры, следует забронировать тур за 6–7 месяцев до вылета.

Сэкономить на проживании можно также, если вы будете отдыхать в начале или конце сезона. Отелям нужно заполнять номера до и после того, как пройдет основной поток туристов. Для этого они предоставляют операторам скидки.

Следует изучать предложения по акции «Ранее бронирование». В начале продаж операторы нуждаются в быстром привлечении средств, чтобы получить деньги на оплату чартерных рейсов и номеров в отелях. Они привлекают внимание туристов скидками и специальными предложениями.

Чартер – это предварительно забронированный самолет. Операторы и агентства продают туры именно под этот рейс. Их цель – собрать максимальное количество пассажиров и компенсировать затраты на аренду лайнера. Порой билеты на чартерные рейсы стоят дешевле, но существует угроза переноса даты вылета.

Если вы хотите воспользоваться услугой раннего бронирования на летний сезон, то заказать такой тур можно где-то с января по апрель. На зимний сезон нужно бронировать туры с июля по октябрь.

Не забывайте следить за отказными и горячими турами. Этот вариант подходит тем, кто готов поехать в отпуск почти мгновенно. Если туристу что-нибудь помешало отправиться на отдых, он пытается перепродать тур со скидкой, чтобы компенсировать часть затрат. Операторы в свою очередь снижают цены на чартерные билеты за пару дней до вылета, если понимают, что могут не собрать полный борт.

Как работают аферисты

Увы, среди турагентств также бывают аферисты, а среди туроператоров – люди с нехваткой профессионализма. Вот как выглядят самые распространенные схемы мошенничества.

1. Работа без договора с туроператором

Агентство должно подписать договор с каждым оператором, с которым сотрудничает. Без этого его услуги являются незаконными. Часто мошенники в таких случаях продают фиктивные туры. После распродажи они закрывают офис и исчезают с деньгами обманутых клиентов.

Поэтому всегда просите менеджера агентства продемонстрировать вам договор с оператором.

2. Отмена брони

Для того чтобы выкупить бронь у оператора, туристу нужно оплатить тур в агентстве. После получения оплаты от агентства оператор отправляет туристский ваучер и маршрутные квитанции. Без этих документов клиент не сможет поехать в отпуск.

Как правило, оператор присылает ваучер и квитанции на протяжении пары дней с момента оплаты тура. Если агентство постоянно говорит, что вот-вот отправит деньги, то вероятно, что оно не намерено подтверждать бронь.

Чтобы уберечься от проблем, свяжитесь с оператором на следующий день после оплаты и спросите, получил ли он деньги от агентства. Если этого не произошло, следует попросить агентство предоставить вам документы, подтверждающие факт оплаты тура.

3. Ложные акции

Агентства живут за счет перепродажи туров. Они покупают их у оператора и перепродают примерно на 5–10% дороже. Некоторые аферисты наоборот предлагают туры по экстремально низким ценам. После того как достаточное количество людей поведется на их предложение, они просто исчезают с деньгами клиентов. Поэтому следует всегда предварительно узнать средние цены по определенному направлению.

4. Оплата без договора

Договор об оказании туристических услуг является основанием для частичной или полной оплаты поездки. Если агентство берет деньги без договора, то работает в «тени». Так что если менеджер просит сразу перечислить средства, лучше обратитесь в другое агентство.

5. Отказ предоставить платежные документы

После оплаты агентству его сотрудник должен предоставить клиенту платежный документ. Если вы его не получите, то не сможете вернуть свои деньги даже в судебном порядке. Поэтому если вы заплатили за тур и не получили соответствующих документов, то сильно рискуете стать жертвой аферистов.

Итоги

Разница между туроператорами и турагентствами заключается в том, что первые создают продукт, а вторые его продают.

Туроператор обеспечивает качество туров и точность информации. Турагентство должно объяснить клиенту, за что именно он платит.

Пакетный тур обойдется дешевле, чем самостоятельно спланированная поездка по популярным туристическим маршрутам.

Чтобы сэкономить деньги, необходимо бронировать тур за несколько месяцев до отдыха. Также можно снизить расходы, если снять номер в отеле в начале или конце сезона.

Перед оплатой изучите договор и программу туру. После не забудьте взять платежные документы.

Если агентство не предоставило ваучер и маршрутные квитанции, убедитесь, что оператор получил от него деньги.



