На Ровненщине пьяный рецидивист придушил и ограбил пенсионера - полиция

30.07.2017 08:14

В Дубно (Ровенская область) 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ограбил пенсионера. Об этом корреспонденту ГолосUA сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о грабеже, совершенном в отношении пенсионера.

«Было установлено, что во дворе многоэтажки 62-летний житель Дубенского района снял средства в банкомате. Через несколько минут мужчина встретил своего знакомого и они решили выпить алкоголя. Во время разговора 42-летний знакомый повалил на землю пенсионера и, держа его за горло, вытащил из кармана тысячу гривен. Завладев деньгами, злоумышленник скрылся с места преступления», - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что уже через полчаса оперативники разыскали грабителя. Было установлено, что он неоднократно судим за корыстные преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.