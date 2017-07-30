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На Ровненщине пьяный рецидивист придушил и ограбил пенсионера - полиция
В Дубно (Ровенская область) 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ограбил пенсионера. Об этом корреспонденту ГолосUA сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.
По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о грабеже, совершенном в отношении пенсионера.
«Было установлено, что во дворе многоэтажки 62-летний житель Дубенского района снял средства в банкомате. Через несколько минут мужчина встретил своего знакомого и они решили выпить алкоголя. Во время разговора 42-летний знакомый повалил на землю пенсионера и, держа его за горло, вытащил из кармана тысячу гривен. Завладев деньгами, злоумышленник скрылся с места преступления», - рассказали в пресс-службе.
В полиции добавили, что уже через полчаса оперативники разыскали грабителя. Было установлено, что он неоднократно судим за корыстные преступления.
По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, пенсионер, Дубно, ограбление, полиция
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