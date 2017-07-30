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“По-грузинськи” – не прощаючись: Як команду Саакашвілі кинули на гроші
Партія екс-президента Грузії Міхаела Саакашвілі Рух Нових Сил ошукала десятки людей по всій Київщині.
Про це журналісту ІНФОРМАТОРа повідомили колишні координатори Фастівського, Ірпенського та Обухівського осередків партії Саакашвілі.
“Ми не були офіційно зареєстровані, ми були представниками «ініціативних груп». Це спеціально так називалося, щоб можно було легко керувати людьми, та усувати їх у разі, якщо вони не відповідали вимогам і при цьому офіційно тобі ніхто нічого не винен, ніде не відображається, скільки роботи тобою було виконано і за який термін”, – заявив Олександр – екс-голова Фастівського осередку РНС.
За його словами, після призначення керівником ініціативної групи він мав розпочати підготовку до візиту Саакашвілі у місто, проводити акції, мітинги, збирати інформацію про проблеми регіону, що власне і було зроблено.
“Після зміни координатора області з нами перестала проводитися систематизована робота, почалися незрозумілі інтриги. Новим очільником партії в Київській області став Северіонт Дангадзе”, – заявив екс-координатор по Фастову.
За інформацією Євгена, колишнього координатора РНС у м.Ірпінь, вищезгаданий керівник має кримінальне минуле.
“Ми почали задавати питання, як головою партії в області може бути людина з кримінальним минулим, якщо ви себе позиціонуте як європейська політична сила”, – говорить Євген.
Після таких “незручних” запитань до керівництва партії, як стверджують колишні координатори районів, їм одразу почали шукати заміну.
Так у Ірпені, за словами Євгена, на його місце був обраний забудовник та колишній депутат від партії Воля Богдан Ясь.
“В Ірпені на моє місце призначили забудовника. Тоді ще й партія Воля увійшла в об’єднання і для них він був ідеальним кандидатом, оскільки мав «погане минуле» і Воля могла ним маніпулювати”, – говорить Євген.
Приводом для усунення координаторів з партії став звіт так званої “Служба безпеки” та її керівника Олександра Почапського.
Олександр з Фастова так описує ці події:
“Після цього нас провели через, так звану, «службу безпеки». Як ми дізналися пізніше, у партії є люди і з кримінальним минулим, і діючі депутати БПП. До них чомусь питань не з’явилося, а тих, хто був невдоволений станом справ – усунули від керування осередками, незважаючи на величезну кількість роботи та грошей, які ми вклали у розвиток партії в своїх районах. Потім ми почали задавати питання вищому керівництву, чому вони не виконали обіцянок про нашу офіційну реєстрацію у мін’юсті і фактично надурили людей – відповіді не було”.
Сергій, керівник Обухівського осередку РНС заявив, що єдине повідомлення від штабу про своє усунення він отрмав не від Дангадзе, а від його секретарки телефоном, і після цього його намагання зв’язатися з вищим керівництвом, зокрема з Саакашвілі, останніми всіляко ігноруються.
“Вони хочуть мати впливових та відданих керівників, щоб робили все, що скаже «папік». А призначення таких некомпетентних людей наштовхує на думку, що або навмисно ці осередки пригнічували, або готувалися під продаж до виборів, але це лише наші здогадки”, – говорить Олександр з Фастова.
У Ірпені ж, за словами Євгена, призначення на його посаду забудовника ще більше посилить вирубку лісу, проти якої активно виступає місцева громада. Подібні дії у місті будуть проводитися під впливом колишніх депутатів від партії Воля, які зараз стали членами Руху Нових Сил Міхаела Саакашвілі.
“Воля продавала свої голоси на виборах нашому «Бізнес-меру» Карплюку. Для Саакашвілі це політичний крок, щоб показати, що в його партію входять депутати, їм потрібна так звана “м’язова маса”. А ми марно вклали дуже багато особитих коштів на рекламу, перевезення, акції, мітинги і тд”, – стверджує Євген.
У Фастові колишні члени команди Саакашвілі тепер переймаються через те, що їх, як і людей, надурили.
“Ми хотіли б людям розповісти правду. Ми заплямували свою репутацію – і це найгірше. Тепер нам треба очистити власне ім’я”, – заявляє Олександр.
За його словами, “Рух Нових Сил Міхаела Саакашвілі заявляє, що боретеся з «баригами»і «договорняками, а по факту тим же і займається”.
Теги: Донбасс, деньги, команда, Саакашвили
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