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Поднимут ли тариф на газ осенью: Украина обязалась в сентябре ввести абонплату
С начала прошлого года Кабинет министров забрал у Нацкомисси право определять тариф на голубое топливо. Цены правительство устанавливает своим постановлением. В прошлом году Кабмин установил: до 31 марта 2017-го "Нафтогаз" закупает природный газ по цене 4849 гривен за тысячу кубометров. С учетом расходов на транспортировку, налога на добавленную стоимость и наценки конечная цена для потребителя – 6,8 гривни за кубометр. В этом году правительство продлило постановление до первого апреля 2018-го, то есть до конца грядущего отопительного сезона. Соответственно, газ может подорожать только в следующем году.
Действующий тариф на газ рассчитан по формуле: цена на голубое топливо на немецком хабе × курс гривни по курсу НБУ + расходы на транспортировку + налог + наценка "Нафтогаза". Эта формула, отмечают в правительстве, позволяют удерживать тариф на уровне импортного паритета. При этом, и дешевый украинский, и дорогой импортный газ продают украинцам по одной цене.
В меморандуме с МВФ, который подписали президент, премьер, министр финансов и глава НБУ, Украина взяла на себя обязательство "вести временный механизм автоматической коррекции розничных тарифов на газ и отопление на полугодовой основе". Такой механизм уже разработан. Каждые полгода (первого октября и первого апреля) чиновники будет рассчитывать по указанной выше формуле тариф. И если окажется, что он отличается как минимум на 10% от действующего, цену будут менять.
Как уверены эксперты, с учетом подорожания импортного голубого топлива и девальвации гривни, речь идет именно о росте тарифа. Экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский подсчитал: газ, согласно формуле Кабмина, будет стоить 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен). В то же время Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет на 25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен).
Кроме того, согласно меморандуму, осенью, до начала отопительного сезона, Украина должна разделить газовый тариф на две составляющие: цена голубого топлива как товара и стоимость распределения. Фактически, это означает введение абонентской платы на голубое топливо. НКРЭКУ планировала внести абонентскую плату до конца мая этого года. Соответствующие постановление уже было принято, но после критики со стороны премьера решение отсрочили. Как подсчитал сайт "Сегодня", если бы постановление вступило в силу, украинцам, которые используют газ только для подогрева пищи (а таких большинство), пришлось бы платить больше. А вот тем, кто использует газ для отопления, абонентская плата помогла бы сэкономить.
Источник: facenews.ua
Теги: Донбасс, газ, тариф, абонплата
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