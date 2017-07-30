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Российская группа попала в черный список "Миротворца"

30.07.2017 10:51
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Российская группа попала в черный список "Миротворца"

Участники группы "Воскресенье" – Юрий Смоляков, Дмитрий Леонтьев, Алексей Коробков и Алексей Романов – попали в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Музыканты попали в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконную гастрольную деятельность" в Крыму.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российскому певцу Мите Фомину.

Напомним, в Верховную Раду внесли законопроект, который предполагает ограничение или запрет гастролей для украинских и российских артистов на территории Украины, России и оккупированных территорий.

Лишь с начала июля в Украину не пустили трех известных российских артистов. 1 июля не пустили музыканта Андрея Лысикова, более известный под сценическим псевдонимом Дельфин. В тот же день также не смогла попасть в Украину и певица Бьянка (Татьяна Липницкая). 3 июля стало известно о запрете въезда в Украину российскому актеру Владимиру Машкову.

Источник: segodnya.ua



Теги: Россия, Донбасс, миротворец, черный список
 
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