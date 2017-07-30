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Руководство Нацполиции планирует расширить формат службы правоохранительных органов в зоне АТО

30.07.2017 07:50
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Руководство Нацполиции планирует расширить формат службы правоохранительных органов в зоне АТО

Для полицейского полка «Миротворец», а также для всех правоохранителей, которые несут службу в зоне АТО, разрабатывается новый формат работы.

Об этом со ссылкой на Департамент коммуникации НПУ сообщает «Слово и Дело».

Как заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, отныне, кроме патрулирования и выездов на спецоперации, перед подразделением полиции «Миротворец» будет стоять больше задач. Его будут привлекать к большему количеству специальных операций и патрулированию в составе групп быстрого реагирования.

«В Нацполиции уже разрабатывают план изменений в работе полка «Миротворец» и просчитывают систему координации с другими подразделениями соответствии со штатным расписанием и действующим законодательством. Также будет изменен формат несения службы полицейскими в районе зоны проведения антитеррористической операции, что позволит усовершенствовать работу полиции в Донецкой и Луганской областях», – сообщают в ведомстве.



Теги: Донбасс, полиция, миротворец, АТО
 
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