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"Страна меняется": блогер рассказал удивительное о бизнесе в Украине
Украинские бизнесмены постепенно отказываются от "серых" схем ввоза товаров, потому что делать это с уплатой налогов становится значительно выгоднее.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава экспертно-аналитического совета Украналитцентра Борис Кушнирук.
"Понимаю, что у нас вокруг одна сплошная "зрада". Но вчера обнародовал статью, в которой изложил свою позицию относительно блокирования налоговых накладных. И вот что мне буквально пару часов назад написал один из френдов в ФБ", — рассказал Кушнирук.
"Здравствуйте, господин Борис! Хочу поделиться мыслями по поводу начала работы системы блокировки налоговых и к чему она привела. У меня в Украине есть три клиента, два из которых имеют прямые контракты и импортируют товар по белым схемам. Третий клиент пользуется услугами логистических компаний, которые работают много лет в портах и предлагают "серые" схемы ввоза. Разница в себестоимости товара в Украине между "белой" и "серой" схемами составляет от 10 до 15%. С началом тестирования системы блокировки налоговых в "рєшал") появились проблемы, а вместе с ними и у моего клиента, после чего он принял решение завозить товар по прямому контракту с оплатой всех налогов. По моей группе товара процент "серого" импорта составляет около 80%. Это примерно 35-40 млн долларов. В пределах страны не много, но нужно с чего-то начинать. Главное, чтобы "рєшали" сейчас не смогли договориться снова".
"P. S.Кстати, буквально сейчас пришлось общаться с одним близким знакомым - производителем мебели дорогого сегмента. Ему приходится довольно регулярно сталкиваться с "крутыми" из органов власти, которые покупают в него мебель. А там неадекватов и откровенных "отморозков" более чем достаточно и до сих пор. Так вот попытки "быковать" у одной такой дамы немедленно прекратились, когда владелец мебельной компании, по моему совету, предупредил, что готов передать все материалы по попытке мошенничества в НАБУ. ", — добавил Кушнирук.
По словам главы Украналитцентра, тон общения этой дамы разительно изменился. "Мой друг, в связи с этим отметил, что ранее эта дама его могла бы просто разорвать на куски. Так что можете и дальше рассказывать, что в стране ничего не изменилось", — резюмировал эксперт.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Украина, Донбасс, бизнес, страна
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