У Миколаєві затримали іноземця, який знімав порнографічні відео за участю неповнолітніх

30.07.2017 09:32

Співробітники поліції в Миколаївській області 28 липня затримали 47-річного іноземця, який виготовляв відео порнографічного характеру.

Як повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції області, дівчат, в тому числі неповнолітніх, він фотографував не тільки в Миколаєві, а й в інших регіонах України, – передає Інтерфакс-Україна.

Встановлено, що за відверту фотосесію він платив своїм “моделям” по 100 доларів. Порнографічні фото викладав на своєму сайті, за що і отримував гроші.

Під час санкціонованого обшуку в його автомобілі було знайдено два ящика з жіночою білизною і речами, які допомагали зловмисникові створювати різні образи для фотозйомки.

У миколаївській квартирі, яку орендував чоловік для проживання, правоохоронці виявили десятки дисків з порнопродукцією, білизну і порно-журнали з фотографіями авторства зловмисника.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 301 КК – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство встановлює причетність також інших осіб. Вирішується питання про затримання підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України.