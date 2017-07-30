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Украинец провел 17 лет в рабстве на животноводческой ферме
За 17 лет беднягу неоднократно «перепродавали» для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве.
Отправившись на заработки в Азербайджан, украинец попал в рабство на 17 лет. При его освобождении полицией мужчина не мог разговаривать и был не в состоянии адекватно воспринимать действительность. Об этом заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.
«В апреле 2016 года в ходе полицейской спецоперации в Азербайджане был выявлен факт незаконного лишения свободы гражданина Украины, 1952 года рождения, жителя Днепропетровщины. Начиная с 1991 года он регулярно приезжал в эту страну для сезонного трудоустройства. Ориентировочно в 1999 году он попал к работодателю, который, используя физическое насилие, заставил его к рабскому труду. 17 лет мужчина провел в рабстве. За это время этого беднягу неоднократно «перепродавали» для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве», — написал Аброськин.
Мужчину, которого держали на животноводческой ферме, освободили в апреле 2016 года в ходе полицейской спецоперации. Он был в тяжелом состоянии. После прохождения курса реабилитации человек чувствует себя удовлетворительно.
После 13 лет отсутствия в Украине, решением суда в 2012 году он был признан как безвести пропавший и снят с учета по месту регистрации. Найти родных пострадавшего не удалось.
«В марте 2017 года паспорт гражданина нашей страны для этого человека был восстановлен и сейчас совместно с Посольством Украины в Азербайджане занимаемся его возвращением на Родину. В это же время продолжается рассмотрение дела, где он является пострадавшим лицом, в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Государственный обвинитель выступил с требованием наказать преступников путем лишения свободы на сроки от 9 до 10 лет», — рассказал Аброськин.
Замглавы Нацполиции также отметил, что по официальным данным Министерства социальной политики, только за последние пять лет от торговли людьми пострадали 398 граждан, из которых — 161 женщина, 197 — мужчин и 40 детей.
Правоохранители предотвратили отправку шести украинок в Израиль в сексуальное рабство. Преступники уже три года занимались вербовкой жительниц Днепропетровской и Запорожской областей в сексуальное рабство.
Источник: hyser.com.ua
Теги: Донбасс, Азербайджан, рабство, животноводство, украинец
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