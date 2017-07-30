«Укрзализныця»: В августе будут курсировать 34 летних поезда

30.07.2017 14:34

«Укрзализныця» назначила на 31 июля еще 2 поезда в южном направлении из Харькова и Хмельницкого, а всего летом будут курсировать 34 летних поезда. Об этом говорится на сайте публичного акционерного общества.

«Для обеспечения выезда пассажиров на южные курорты страны «Укрзализныця» на 31 июля назначила дополнительный рейс поезда № 261/262 Харьков – Бердянск и еще 2 летних поезда: № 254/253 Хмельницкий – Одесса и № 259/260 Харьков – Геническ», – сказано в сообщении.

Отмечается, что поезд № 261/262 Харьков – Бердянск отправится в дополнительный рейс из Харькова в 22.14 и прибудет в Бердянск на следующий день в 07.30. Обратно из Бердянска – отправление в 09.05 и прибытие в Харьков в 19.14. Поезд будет курсировать через Запорожье, Павлоград, Лозовую. В составе поезда плацкартные, купейные и спальные вагоны.

«Поезд № 254/253 Хмельницкий – Одесса отправится из Хмельницкого в 12.56 и прибудет в Одессу в этот же день в 20.26. Обратно из Одессы отправится в 21.46 и прибудет в Хмельницкий в 4.48. Поезд проследует через Подольск, Вапнярку и Жмеринку», – отметили в ведомстве.

Как стало известно, поезд № 259/260 Харьков – Геническ отправится из Харькова в 20.13 и прибудет в Геническ на следующий день в 4.47. Поезд будет делать остановки, в частности, на станциях Лозовая, Запорожье, Мелитополь, Новоалексеевка. На этот поезд пассажирам предлагаются билеты в плацкартные и купейные вагоны.

Источник: journalist.today