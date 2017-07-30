- Что нужно знать о туристических агентствах и как не попасть на мошенников15:33
- Украинцы активно продают доллары: почему так случилось и что дальше15:13
- «Укрзализныця»: В августе будут курсировать 34 летних поезда14:34
- Украинцы делятся не на русско- и украиноязычных, а на богатых и бедных14:15
- "Россиян нужно воспитывать иначе": украинский продюсер взбесил адептов Путина 13:32
- Пользователи соцсетей сравнили стоимость отдыха в Крыму и Европе 12:50
- Максакова порвала социальные сети рассказом о том, чем украинцы отличаются от россиян 12:10
- В Минздраве заявили, что до конца года всех пациентов с инфарктами обеспечат стентами11:14
- Российская группа попала в черный список "Миротворца"10:51
- Поднимут ли тариф на газ осенью: Украина обязалась в сентябре ввести абонплату10:34
«Укрзализныця»: В августе будут курсировать 34 летних поезда
«Укрзализныця» назначила на 31 июля еще 2 поезда в южном направлении из Харькова и Хмельницкого, а всего летом будут курсировать 34 летних поезда. Об этом говорится на сайте публичного акционерного общества.
«Для обеспечения выезда пассажиров на южные курорты страны «Укрзализныця» на 31 июля назначила дополнительный рейс поезда № 261/262 Харьков – Бердянск и еще 2 летних поезда: № 254/253 Хмельницкий – Одесса и № 259/260 Харьков – Геническ», – сказано в сообщении.
Отмечается, что поезд № 261/262 Харьков – Бердянск отправится в дополнительный рейс из Харькова в 22.14 и прибудет в Бердянск на следующий день в 07.30. Обратно из Бердянска – отправление в 09.05 и прибытие в Харьков в 19.14. Поезд будет курсировать через Запорожье, Павлоград, Лозовую. В составе поезда плацкартные, купейные и спальные вагоны.
«Поезд № 254/253 Хмельницкий – Одесса отправится из Хмельницкого в 12.56 и прибудет в Одессу в этот же день в 20.26. Обратно из Одессы отправится в 21.46 и прибудет в Хмельницкий в 4.48. Поезд проследует через Подольск, Вапнярку и Жмеринку», – отметили в ведомстве.
Как стало известно, поезд № 259/260 Харьков – Геническ отправится из Харькова в 20.13 и прибудет в Геническ на следующий день в 4.47. Поезд будет делать остановки, в частности, на станциях Лозовая, Запорожье, Мелитополь, Новоалексеевка. На этот поезд пассажирам предлагаются билеты в плацкартные и купейные вагоны.
Источник: journalist.today
Теги: Донбасс, август, Укрзализниця, поезда
- Укрзализниця сняла поезд Skoda с маршрута "Донецк-Мариуполь"
- Крым сломал график: с 27 мая в Украине приостановлена продажа билетов на все поезда (ВИДЕО)
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Пора готовиться к подорожанию товаров из еврозоны
- В "Укрзализныце" прокомментировали закупку "золотых" туалетов
- Курс НБУ на 7 марта: доллар и евро стали дешевле
- В районі Слов’янська сапери знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів11:50
- З’явилися подробиці вбивства українського школяра терористами “ДНР”21:35
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области20:30
- Три года назад бойцы АТО выбили из Авдеевки "защитников русскоговорящих"19:10
- На стене обстрелянной школы в Мариуполе появился мурал 17:15
- В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими16:50
- В Мариуполе из-за депутата от Оппозиционного блока обесточен пр. Лунина14:54
- Вокруг Мариуполя дополнительно создали 5 мобильных блокпостов14:10
- Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України13:51
- Павел Жебривский занял 5 место в рейтинге украинских губернаторов13:12
- Что нужно знать о туристических агентствах и как не попасть на мошенников15:33
- Украинцы активно продают доллары: почему так случилось и что дальше15:13
- Жизнь после Apple: бывшие сотрудники компании, прославившиеся после увольнения14:51
- «Укрзализныця»: В августе будут курсировать 34 летних поезда14:34
- Украинцы делятся не на русско- и украиноязычных, а на богатых и бедных14:15
- В Швейцарии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост13:50
- "Россиян нужно воспитывать иначе": украинский продюсер взбесил адептов Путина 13:32
- Придумали плитку, поглощающую солнечную энергию13:10
- Пользователи соцсетей сравнили стоимость отдыха в Крыму и Европе 12:50
- В Стамбуле женщины вышли на марш против ограничений в ношении одежды12:31
- Что нужно знать о туристических агентствах и как не попасть на мошенников15:33
- Украинцы активно продают доллары: почему так случилось и что дальше15:13
- "Будут просто бить друг другу морды". Как закон о домовых счетчиках рассорит жильцов многоэтажек21:10
- Сколько нужно пить воды при повышенном давлении18:31
- В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими16:50
- Катастрофа с Днепром: что убивает главную реку Украины16:11
- Как обмануть грозу? 15:30
- У Латвії за підтримку "ДНР" загрожуватиме тюрма08:30
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- В июле безопасных арбузов не бывает — мнение врача07:38
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Опасность грозит всем украинцам: Анастасия Приходько рассказала шокирующие подробности своего волонтерства
- “Россия заплатит за Крым и Донбасс! Это может тянуться 5-10 лет. Мы будем беднеть, ничего хорошего”, - член совета при Путине Шаблинский заставил пропагандистов заикаться. ВИДЕО
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России