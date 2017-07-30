Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

З початку року на водоймах України загинуло 571 людей, з яких 61 дитина, - ДСНС

30.07.2017 16:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
З початку року на водоймах України загинуло 571 людей, з яких 61 дитина, - ДСНС

З початку року на водоймах України загинуло 571 громадянин. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

Зокрема, 27 липня в Черкаській області, на водоймі недіючого кар’єру в с. Мала Смілянка Смілянського району під час купання потонула жінка 1972 року народження. Тіло загиблої з води вилучили місцеві мешканці і викликали рятувальників.

"Також цього тижня у м. Харкові, у ставку Журавлівського гідропарку матросами-рятувальниками сезонного рятувального посту знайдено та вилучено з води тіло загиблого хлопця 2001 року народження, який потонув під час відпочинку на воді", - зазначили в прес-службі.

Водночас 25 липня в Донецькій області у р. Мокрі Яли в с. Нескучне Великоновосельківського району потонула дівчинка 2004 року народження.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 571 людина, з яких 61 дитина. При цьому врятовано 443 людини, у тому числі 92 дитини.

Источник: day.kyiv.ua



Теги: Украина, Донбасс, Харьков, водоем
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх