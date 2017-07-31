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4 августа в Нацкомиссии по тарифам опять хотят рассмотреть вопрос введения абонплаты за газ
На четвертое августа текущего года в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вновь предложено вынести на обсуждение вопрос о переходе на абонементную плату за газораспределение.
Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информацию пресс-службы регулятора. Вопрос, присутствующий в повестке дня, звучит следующим образом – «О внесении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ по дополнительной защите прав потребителей и переходу к принципу заказанной мощности». Формой проведения заседания станут открытые слушания.
Как известно, 28 марта членами НКРЭКУ были установлены для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа в качестве платы за присоединенную мощность. С первого апреля этого года новый тариф хотели сделать абонентской платой абонента за тор, что его подключили к системе газоснабжения. Ее предполагалось начислять раз в месяц, основываясь на мощность оборудования для учета использованного газа, не принимая во внимание фактический объем использованного газа.
Но уже 10 апреля в Нацкомиссии по тарифам заявили об отмене своего же решения по абонплате.
Теги: Украина, Донбасс, газ, тариф, абонплата
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