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Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал
Украинской власти намекнули, что нужно избавляться от гибридного мышления, называть вещи своими именами и ставить конкретную задачу по защите Украины. Об этом изданию Апостроф сообщил дипломат, глава правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.
«Говорить о том, что санкции вышли на финишную прямую, еще рано. Тем более что голосование в Сенате - это не формальная вещь. К тому же, если у Сената будет много замечаний, то начнется процедура согласования, которая может быть длительной и сложной. Также существует вероятность, что президент наложит вето. Поэтому это только первый шаг, но он достаточно серьезный - 419 голосов "за" и 3 "против". Это хорошее основание полагать, что законопроект может вступить в силу. Важно и то, что он двухпартийный - поддержали как республиканцы, так и демократы», - объясняет эксперт.
По мнению аналитика, такую консолидированную позицию в Конгрессе можно объяснить тем, что есть совпадение интересов нескольких групп, которые заинтересованы Ираном, Северной Кореей и Россией.
«Также Конгресс пытается продемонстрировать силу Соединенных Штатов, а каждый конгрессмен показывает своим избирателям, насколько он верит в эту силу. Думаю, что именно таковы критерии работы конгрессменов», - объясняет Яременко.
«Ограничение возможностей президента США Дональда Трампа относительно отмены этих санкций в случае, если они будут приняты, является четким сигналом недоверия к лидерским качествам Трампа в сфере внешней политики и сфере безопасности. Конгресс пытается дальше загнать его в коридор возможностей, из которого он не сможет выйти без разрешения - таким образом Трампа ограничивают, чтобы он не сделал то, с чем Конгресс и большинство американцев не согласны», - продолжает собеседник издания.
По словам Богдана Яременко, действия самой Украины и конкретно Администрации президента выходят за рамки, указанные в этом законопроекте.
«В этом законопроекте Крым и Донбасс называются так же, как и в высказывании Курта Волкера, - составляющими одной войны. В то время, как у нас пытаются постоянно придумывать какие-то разные статусы для Донбасса и Крыма, объясняя тем, что есть какая-то гибридность в этой войне. Я думаю, что это подсказка для украинской власти о том, что нужно избавляться от гибридного мышления, называть вещи своими именами и ставить конкретную задачу по защите Украины. У нас есть если не союзники, то государства, которые фактически ставят ту же цель, что и мы, - наказать Россию за агрессию. Это очень хороший сигнал, положительный для нас. Но отмечу, что действия нашей власти не всегда идут в линии той позиции, которая высказана в этом законопроекте, которая сейчас высказывается многими чиновниками в администрации Трампа. Это очень хороший сигнал, но победы все равно добиваться нам. Если украинская власть не готова защищать страну, воевать за нее, а дальше хочет договариваться в рамках Минских соглашений, в которых нет Крыма, а есть Донбасс, то мы в очередной раз упустим свой шанс, потомки нас проклянут. В этом нет сомнений», - резюмировал дипломат.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Украина, США, Донбасс, Крым
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