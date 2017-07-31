ИСКАЛИ ПОХИЩЕННУЮ ЖЕНЩИНУ, А НАШЛИ ПАКЕТЫ С НАРКОТИКАМИ, ГРАНАТУ И ОРУЖИЕ

31.07.2017 19:38

В Черкассах в прошлую среду была похищена 40-летняя женщина, которая сидела с подругой в кафе. Заявление в полицию написали родители пропавшей. Правоохранители задержали банду похитителей в центре города в дневное время, проведя громкую спецоперацию.

Обыскав автомобиль подозреваемых, спецназ обнаружил пакеты с наркотиками, стрелковое оружие и гранату. Женщину удалось освободить, ее сразу госпитализировали.

У похищенной сломаны ребра и повреждена грудная клетка. Как рассказывает сама пострадавшая, ее толкнули с лестницы, в результате чего появились травмы и переломы. Три дня ее продержали в закрытой квартире, без оказания медицинской помощи. Сейчас она идет на поправку. Врачи сообщают, что скопившийся в легких воздух был удален, женщина подключена к вакууму, чтобы расправить легкие.

Преступники были пойманы на выезде из города Черкассы. Они отрицают факт похищения, один даже заявил, что пострадавшая является его женой.

В ходе операции правоохранители задержали трех подозреваемых: в машине с пострадавшей находились двое мужчин, и один в квартире, где держали женщину. Мотив преступления выясняется.

Источник: http://zi.dn.ua