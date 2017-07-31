Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Эксперт назвал главные «фишки» грядущих выборов

31.07.2017 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Эксперт рассказал, на чем политики будут строить избирательную кампанию в будущем

Перед новыми выборами в Украине популярность темы войны и участия в событиях Майдана уступит место новому тренду, которым станет борьба с коррупцией и громкие антикоррупционные дела.

Об этом заявил Reputation Management expert Борис Тизенгаузен.

«В этом сезоне, скорей всего, будут сенсационные коррупционные разоблачения. Будет целенаправленное антикоррупционное выпиливание определенных кандидатов. Я думаю, что борьба с коррупцией будет основным инструментом влияния на определенных кандидатов», — отметил Тизенгаузен.

Еще одним распространенным явлением может стать участие в выборах известных личностей.

«Их забрасывают для того, чтобы они победили – ну, просто потому, что лицо известное и есть определенный кредит доверия. Либо для того, чтобы они размыли кому-то электорат», — подчеркнул эксперт.

Напомним, Тизенгаузен обьяснял, что политические силы в Украине в ходе подготовки к возможным досрочным выборам активно скупають базы данных с личными данными украинцев.

Отметим, политтехнологи рассказывают, что несмотря на лето и традиционную для него паузу в политическом сезоне, в Украине запущена подготовка к внеочередным парламентским выборам. В партийных штабах происходит заметное оживление и очередная предвыборная лихорадка. Парламентские оппозиционеры уже заказали новые предвыборные программы и документы для проведения праймериз.

Как ранее сообщалось, ряд признаков говорит, что президент серьезно рассматривает возможность внеочередных выборов.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Апостроф«



Теги: Украина, Донбасс, выборы, война, Майдан
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх