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Эксперт рассказал, почему Украину может накрыть тотальная бедность

31.07.2017 17:05
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Эксперт рассказал, почему Украину может накрыть тотальная бедность

Основой бедности Украины является олигархическая монополия

Александр Пасхавер – украинский ученый, заслуженный экономист Украины, член-корреспондент Академии технологических наук и внештатный советник президента оценил процесс деолигархизации.

«Сотни тысяч людей имеют кормление от монополий, которые они создали искусственно, там, где должна быть какая-то процедура, выбор, они создают себе монополию и с этого зарабатывают. Наша страна монополистически организована, а там, где монополия, тормозится развитие, так как монополия – это антагонист развития. Там, где нет развития, там – бедность. Так что монополия и бедность – это ближайшие родственники… Никто не арестован из олигархов, никто показательно не наказан. Но то, что крупнейшие олигархи ослабли, несомненно», — считает ученый.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Апостроф

 



Теги: политика, Украина, Донбасс, бедность
 
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