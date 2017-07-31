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Лучше отсидеться дома: астролог назвал опасный период августа
В период с 5 по 10 августа следует воздержаться от путешествий и других поездок; в эти дни также велика опасность пожаров.
Об этом Обозревателю рассказал астролог Влад Росс.
Он пояснил: причина состоит в лунном затмении, которое произойдет 7 августа. Несмотря на то, что оно будет не полным, а частичным, астролог предупредил, что в "ауре затмения", то есть в период за несколько дней до него и несколько дней после, не рекомендуется совершать путешествия. "Период с 5 по 10 августа - наиболее критический, когда лучше никуда не ездить и быть особенно осторожным", - сказал он.
Росс также сообщил о том, что "это лунное затмение будет "проигрываться" в градусе "Человек с факелом", поэтому велика опасность возникновения пожаров, а также "взрывов, извержений вулканов и землетрясений".
"Можно расширить этот период на всю первую половину августа, пик будет 7 числа, во время лунного затмения", - пояснил астролог.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, август, астролог
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