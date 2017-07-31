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На КПВВ около Мариуполя задержаны 4 человека с поддельными паспортами
На КПВВ “Гнутово” задержали четверых украинцев с поддельными паспортами.
Об этом сообщает пресс-служба пограничников.
В КПВВ «Гнутово» пограничным нарядом Донецкого отряда были обнаружены поддельные паспорта у 4 граждан Украины, которые направлялись из неподконтрольной территории. Задержанных передали сотрудникам Национальной полиции.
Также зафиксированы два автомобиля, которыми перевозили товары через линию разграничения на выезд на неконтролируемую территорию с нарушениями обнаружили вчера пограничники Краматорского отряда.
Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Марьинка" незаконно перевезти спортивное питание, средства личной гигиены, бытовую химию, станки для бритья и косметику на общую сумму 40 тыс. грн. Водители вместе с автомобилями и грузом переданы в ГФС для принятия правового решения.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, паспорт, КПП, Гнутово
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