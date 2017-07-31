На КПВВ около Мариуполя задержаны 4 человека с поддельными паспортами

31.07.2017 22:16

На КПВВ “Гнутово” задержали четверых украинцев с поддельными паспортами.



Об этом сообщает пресс-служба пограничников.



В КПВВ «Гнутово» пограничным нарядом Донецкого отряда были обнаружены поддельные паспорта у 4 граждан Украины, которые направлялись из неподконтрольной территории. Задержанных передали сотрудникам Национальной полиции.



Также зафиксированы два автомобиля, которыми перевозили товары через линию разграничения на выезд на неконтролируемую территорию с нарушениями обнаружили вчера пограничники Краматорского отряда.



Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Марьинка" незаконно перевезти спортивное питание, средства личной гигиены, бытовую химию, станки для бритья и косметику на общую сумму 40 тыс. грн. Водители вместе с автомобилями и грузом переданы в ГФС для принятия правового решения.

Источник: https://www.0629.com.ua