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На КПВВ около Мариуполя задержаны 4 человека с поддельными паспортами

31.07.2017 22:16
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На КПВВ около Мариуполя задержаны 4 человека с поддельными паспортами

На КПВВ “Гнутово” задержали четверых украинцев с поддельными паспортами.

Об этом сообщает пресс-служба пограничников. 

В КПВВ «Гнутово» пограничным нарядом Донецкого отряда были обнаружены поддельные паспорта у 4 граждан Украины, которые направлялись из неподконтрольной территории. Задержанных передали сотрудникам Национальной полиции. 

Также зафиксированы два автомобиля, которыми перевозили товары через линию разграничения на выезд на неконтролируемую территорию с нарушениями обнаружили вчера пограничники Краматорского отряда. 

Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Марьинка" незаконно перевезти спортивное питание, средства личной гигиены, бытовую химию, станки для бритья и косметику на общую сумму 40 тыс. грн. Водители вместе с автомобилями и грузом переданы в ГФС для принятия правового решения.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, паспорт, КПП, Гнутово
 
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