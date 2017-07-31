- Новые платежки и списки счастливцев: что ждет украинцев в августе09:45
- На Закарпатье появился туристический ретро-поезд09:10
- Синоптики обещают, что жара в августе высушит все июльские лужи08:47
- Эксперт назвал главные «фишки» грядущих выборов08:30
- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ СВЕТА И ТЕПЛА ОДОБРЕН ПРЕЗИДЕНТОМ07:15
- «Вона» працюе?22:37
- Вкладай свідомо: як обрати "економне" житло на вторинному ринку22:10
- Квартирные кражи: На какие квартиры чаще всего покушаются воры и как от них уберечься21:14
- Украинец провел 17 лет в рабстве на животноводческой ферме20:51
- Включаем приборы ночью: как украинцам сэкономить на электроэнергии20:13
На Закарпатье появился туристический ретро-поезд
В селе Шаланки Виноградовского района Закарпатья 28 июля состоялся пилотный запуск первого в Украине туристического поезда узкоколейной железной дороги, сообщает сайт Подробности.ua.
Пробный туристический маршрут проходит по Боржавской колее и имеет протяженность 35 километров по живописными местам Закарпатья. Для туристов поезд будет курсировать по пятницам и субботам, в остальные дни состав будет ходить как регулярный рейс, перевозящий местных жителей от города Виноградова до Хмельника.
Изюминкой состава стал ретро-паровоз, который специально транспортировали на Закарпатье из города Гайворон Кировоградской области. Немецкий локомотив ГР-280 1950 года выпуска неоднократно использовали в съемках кино. Он будет курсировать по Боржавской узкоколейной железной дороге в течение лета.
Если спрос на турпоездки будет высок, на время школьных каникул планируется сделать их ежедневными.
Первые туристы смогут отправиться в путешествие по Боржавской узкоколейке уже в ближайшую пятницу, 4 августа.
Теги: туризм, поезд, Закарпатье, ретро
- В Украине запустили первый туристический поезд
- Париж стал ближе к Барселоне
- Купленные через Интернет билеты на поезда будут стоить дешевле
- На горнолыжные курорты Карпат будут направлены два новых поезда
- Во Львове поезд с туристами чудом избежал крушения
- На Закарпатье открыли первую в Украине трансграничную велодорожку
- В Покровске задержали мопедиста с огромным пакетом конопли21:51
- БОЕВИК «ДНР», УБИВШИЙ ШКОЛЬНИКА ИЗ КРАМАТОРСКА, ВЫШЕЛ ИЗ КРЫМСКОГО СИЗО19:50
- Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали17:48
- Українку, яку катували бойовики, звільнили з полону у важкому психологічному стані17:30
- В районі Слов’янська сапери знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів11:50
- З’явилися подробиці вбивства українського школяра терористами “ДНР”21:35
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области20:30
- Три года назад бойцы АТО выбили из Авдеевки "защитников русскоговорящих"19:10
- На стене обстрелянной школы в Мариуполе появился мурал 17:15
- В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими16:50
- Как изменить свой характер? 7 советов09:38
- Украина заняла второе место на Дефлимпиаде-201709:30
- Почему чай в пакетиках в разы хуже листового09:18
- На Закарпатье появился туристический ретро-поезд09:10
- В Таллине запустили автобусы-беспилотники09:00
- Синоптики обещают, что жара в августе высушит все июльские лужи08:47
- Первый запуск японской частной ракеты закончился неудачей08:40
- Эксперт назвал главные «фишки» грядущих выборов08:30
- «Железные леди»: три знака Зодиака с твердым характером08:15
- Солодкий продукт, що уповільнює старіння07:48
- Как изменить свой характер? 7 советов09:38
- Почему чай в пакетиках в разы хуже листового09:18
- «Железные леди»: три знака Зодиака с твердым характером08:15
- Солодкий продукт, що уповільнює старіння07:48
- Польза мёда сильно преувеличена07:21
- «Вона» працюе?22:37
- Вкладай свідомо: як обрати "економне" житло на вторинному ринку22:10
- Квартирные кражи: На какие квартиры чаще всего покушаются воры и как от них уберечься21:14
- Русский мир как объективная реальность19:32
- Арнольду Шварценеггеру – 70 лет! История успеха легендарного Терминатора15:50
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Опасность грозит всем украинцам: Анастасия Приходько рассказала шокирующие подробности своего волонтерства
- “Россия заплатит за Крым и Донбасс! Это может тянуться 5-10 лет. Мы будем беднеть, ничего хорошего”, - член совета при Путине Шаблинский заставил пропагандистов заикаться. ВИДЕО
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»
- В “ЛНР” большая разборка между “рашистами”: 40 вооруженных боевиков Плотницкого ограбили склад Стрелкова-Гиркина – подробности