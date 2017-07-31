Новые платежки и списки счастливцев: что ждет украинцев в августе

31.07.2017 09:45

В августе украинцев ждет ряд изменений, среди которых абонентская плата за газ, введение Зоны свободной торговли с Канадой и реформа поддержки фермерства

Так, одним из них для украинцев станет введение абонентской платы за газ. По словам главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, размер абонплаты будет варьироваться по регионам.

Для киевлян она составит 67,2 грн, если в доме установлен газовый счетчик G4 и 44,8 грн, если его нет. Харьковчане-обладатели счетчика будут платить 88,8 грн и 59,2 грн, если он не установлен. Больше остальных нововведение на себе почувствуют жители Закарпатской области, которые будут платить по 204 грн (при наличии счетчика) и 136 грн соответственно.

По словам Вовка, размер средней абонентской платы за газ в Украине будет составлять 90 грн.

В то же время бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко пояснил ситуацию с абонплатой за газ при помощи аналогии.

«Ситуацию можно сравнить с такой аналогией: если у вас есть стационарный телефон, то вне зависимости от того, говорите вы по нему, или нет, вы каждый месяц платили деньги за абонплату», — подчеркнул политик.

Помимо этого Кучеренко указал на главное различие этих ситуаций.

«Если мы в той ситуации могли просто отключить телефон, то тут нам силой навязали ее, не оставляя особого выбора», — сказал экс-чиновник.

Не менее важное изменение ждет украинских фермеров: с 1 августа вступает в силу закон «О государственной помощи субъектам хозяйствования», главная цель которого – помочь развитию этого сектора экономики, а также восстановить на нем конкуренцию.

По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, эта реформа поможет вывести уровень государственной помощи на европейский уровень.

«Мы, фактически, закладываем фундамент для эффективной системы государственной помощи, по примеру лучшего европейского опыта. В Европе этот показатель составляет 1-2% от ВВП, тогда как в Украине – 9%. Он поможет уменьшить нагрузку на государственный бюджет, и увеличит прозрачность выделения средств», — сказал министр.

Не менее важным первый день августа будет и для абитуриентов. Согласно закону, 1 августа на сайтах ВУЗов должны появиться списки студентов, рекомендуемых к зачислению за счет государственного бюджета. После этого, у них будет четыре дня (до 12:00 5 августа – ред.) для подачи оригинальных документов в соответствующий университет.

Уточним, что подача документов для поступления на контрактную форму обучения будет возможна до 30 сентября.

Помимо этого, 1 августа вступает в силу соглашение между Украиной и Канадой относительно Зоны свободной торговли. С этого дня, украинские предприниматели смогут рассчитывать на открытие 98% иностранного рынка.

Согласно тексту соглашения, они могут беспошлинно ввозить в Канаду текстиль, аграрную и химическую продукцию, а также детали транспортного машиностроения.

В свою очередь, канадцы могут ввозить в Украину изделия из метала из стали, электронику, текстиль, стройматериалы, автомобили, мотоциклы, детали транспортного машиностроения и аграрную продукцию.

Уточним, что Украина отказалась от беспошлинного ввоза сахара. Частично квоты сохраняться и для мороженой свинины и сала, если они будут превышать установленные соглашением квоты.

В то же время, председатель правления всеукраинской общественной организации «Финансовая грамота Украины» Михаила Стрельникова разъяснил, как соглашение скажется на экономической ситуации Украины.

«У нас не достаточно большой товарооборот с Канадой, чтобы это сильно повлияло на нашу экономику. К сожалению, Украина наукоемкой и технически-значимой особо не выпускают, а продавать туда просто сырье неэффективно – у них своего достаточно, причем как продуктового, так и промышленного», — сказал эксперт.

Источник: Politeka