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Первые подробности расстрела в центре Ивано-Франковска (видео)

31.07.2017 16:02
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Первые подробности расстрела в центре Ивано-Франковска (видео)

В Ивано-Франковске в центре города произошла стрельба

Стрельба случилась в полдень в районе площади Рынок. Неизвестный расстрелял автомобиль «Ауди», в котором находился местный бизнесмен Игорь Гербина, который известен как «Червонец».

После выстрелов стрелок скрылся. Известно, что было произведено шесть выстрелов. Предварительно Гербину ранили в руку. Его доставили в больницу, состояние пострадавшего пока неизвестно.

Патрульные полицейские обнародовали фото мужчины, который вероятно расстрелял автомобиль в центре города.

«Зеленая футболка, шорты. Если люди видят такого человека, пусть звонят 102. Самостоятельно пусть не задерживают», — сообщили в пресс-службе полиции.

Отметим, что на Гербина уже покушались: в ноябре 2015 году в него уже стреляли. Тогда его госпитализировали с огнестрельным ранением.

Напомним, что в Киеве на улице подстрелили человека.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Варта 1»



Теги: Донбасс, Ивано-Франковск, расстрел
 
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