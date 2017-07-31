- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО12:15
- Почему пилот-герой Акопов не может быть сепаратистом: раскрыта тайна (фото)11:46
- В Украине может исчезнуть сливочное масло11:30
- Синоптики советуют готовить зонтики – не от дождя, а от аномальной жары10:58
- Как заставить государство «заплатить» за жилье10:15
- "Новая почта" повышает тарифы10:07
- В зоне АТО снова горячо: ранены четверо бойцов ВСУ10:00
- Новые платежки и списки счастливцев: что ждет украинцев в августе09:45
- На Закарпатье появился туристический ретро-поезд09:10
- Синоптики обещают, что жара в августе высушит все июльские лужи08:47
Почему пилот-герой Акопов не может быть сепаратистом: раскрыта тайна (фото)
Украинский министр пояснил, почему украинский пилот, который героически спас сотню пассажиров турецкого лайнера, не является сепаратистом
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«По дороге в Стамбуле встретился с нашим героем — Александром Акоповым. Пилот высокого класса, который со своим напарником спасли десятки жизней и сделали невозможное на этой неделе в аэропорту Стамбула», — пишет Омелян.
Он напомнил, что в ближайшие дни будет проведено полное расследование инцидента, но действия Акопова во время посадки самолета уже стали хрестоматийными, а его мастерство «легко сравнить с автором «чуда на Гудзоне».
«Относительно Лаврова и «зрады» — не надо ее искать. Господин Акопов — гражданин Украины», — подчеркнул министр.
Он также уверен, что фотографии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые публиковал в своих соцсетях пилот Акопов не является признаком его симпатий к России.
Напомним, украинский пилот турецкой компании «Atlasglobal» Александр Акопов совершил героическую посадку аварийного пассажирского лайнера в стамбульском аэропорту «Ататюрк». На борту самолета на момент аварийной посадки находились 121 пассажир и 6 членов экипажа.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Турция, спасение, пилот, герой Украины, сепаратисты
- Савченко готова, что на нее спустят в Украине "всех собак"
- Дело об авиакатастрофе в аэропорту Донецка: пилота уже "осудили"
- Для меня есть только вечные интересы моих двух стран - журналист
- Сегодня на donbass.ua онлайн трансляция матча Украина - Турция
- Онлайн-трансляция матча "Сивасспор" (Турция) - "Шахтер" (Донецк)
- Украинский ролик "Слава турецким ВВС" вызвал восторг в Турции (ВИДЕО)
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО12:15
- Ситуация на КПВВ: небольшие очереди - на «Гнутово» и на «Новотроицком»10:23
- В зоне АТО снова горячо: ранены четверо бойцов ВСУ10:00
- В Покровске задержали мопедиста с огромным пакетом конопли21:51
- БОЕВИК «ДНР», УБИВШИЙ ШКОЛЬНИКА ИЗ КРАМАТОРСКА, ВЫШЕЛ ИЗ КРЫМСКОГО СИЗО19:50
- Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали17:48
- Українку, яку катували бойовики, звільнили з полону у важкому психологічному стані17:30
- В районі Слов’янська сапери знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів11:50
- З’явилися подробиці вбивства українського школяра терористами “ДНР”21:35
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области20:30
- В Германии создали "солнцемобиль"12:38
- Як очистити шкіру в домашніх умовах?12:30
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО12:15
- КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ12:00
- Почему пилот-герой Акопов не может быть сепаратистом: раскрыта тайна (фото)11:46
- В Украине может исчезнуть сливочное масло11:30
- США готовят ответ на сокращение дипмиссии в РФ11:12
- Группа «Грибы» дала бесплатный концерт в Святогорске11:05
- Синоптики советуют готовить зонтики – не от дождя, а от аномальной жары10:58
- В Швейцарии открыли самый длинный в мире подвесной мост (ВИДЕО)10:45
- Як очистити шкіру в домашніх умовах?12:30
- КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ12:00
- Как изменить свой характер? 7 советов09:38
- Почему чай в пакетиках в разы хуже листового09:18
- «Железные леди»: три знака Зодиака с твердым характером08:15
- Солодкий продукт, що уповільнює старіння07:48
- Польза мёда сильно преувеличена07:21
- «Вона» працюе?22:37
- Вкладай свідомо: як обрати "економне" житло на вторинному ринку22:10
- Квартирные кражи: На какие квартиры чаще всего покушаются воры и как от них уберечься21:14
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Опасность грозит всем украинцам: Анастасия Приходько рассказала шокирующие подробности своего волонтерства
- “Россия заплатит за Крым и Донбасс! Это может тянуться 5-10 лет. Мы будем беднеть, ничего хорошего”, - член совета при Путине Шаблинский заставил пропагандистов заикаться. ВИДЕО
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»
- В “ЛНР” большая разборка между “рашистами”: 40 вооруженных боевиков Плотницкого ограбили склад Стрелкова-Гиркина – подробности