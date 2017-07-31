Ползучая напасть выгнала украинцев из моря. ВИДЕО

31.07.2017 18:20

Украинцы приехали на отдых в Кирилловку (Азовское море), где их ждал неприятный сюрприз.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube, передает Знай.

Прибрежная зона и пляжи поросли водорослями. Однако, это не самая неприятная проблема, с которой столкнулись отдыхающие. Из-за жары змеи начали выплывать из воды.

С учетом того, что на юг чаще всего едут с детьми, на пляже началась паника. Мужчина поймал змейку в море, и вокруг него сразу скопились кричащие ребятишки. Как выяснилось, новой напастью оказались ужи и полозы.

Детям объяснили, что это неопасные змеи. Единственное, что действительно может оттолкнуть от купания, кроме наличия этих существ, - неприятный запах. Судя по реакции, украинцев это не обнадежило.

Источник: http://from-ua.com