Порошенко подписал исторический закон

31.07.2017 13:15

Президент Украины Петр Порошенко подписал исторически знаковый закон

Об этом сказано на странице в Facebook главы государства.

Так, Порошенко поставил подпись под законом «О Конституционном Суде Украины».

«Он имеет две чрезвычайно важные новации: абсолютно прозрачный конкурсный отбор кандидатов на судей Конституционного Суда и право граждан и юридических лиц на конституционную жалобу», — отметил украинский лидер.

Также президент поздравил украинцев с «важными законодательными изменениями».

Напомним, что ранее эксперт объяснил, зачем президенту Порошенко нужны некоторые изменения в Конституции страны.

Источник: Politeka