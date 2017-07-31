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Раскрыта схема, как показать на границе ЕС свою состоятельность
Стало известно, сколько денег нужно украинским туристам в Европе
Как известно, пограничный кодекс ЕС дает право проверять у туристов наличие финансового обеспечения.
Однако, единых финансовых требований для всего ЕС не существует и каждая страна устанавливает их самостоятельно.
Поскольку ы Евросоюзе везде можно расплатиться картой, и именно карта международных платежных систем, таких как Visa или MasterCard являются одним из главных доказательств платежесособности.
Отмечаетсч, что пограничники обязаны воспринимать карты международных платежных систем как доказательство наличия средств, поскольку это требование Шенгенского пограничного кодекса. В подавляющем большинстве случаев достаточно просто показать карту или заявить о ее наличии.
Карта высокого класса (gold или platinum) сводит вероятность дальнейших вопросов практически к нулю.
При этом не стоит забывать о том, что на карте должна находится сумма средств не меньшая, чем указано в правилах финансового обеспечения туристов в странах ЕС.
Так, Австрия рассчитывает ежедневные расходы туристов на индивидуальной основею. Бельгия требует от туристов наличия 45 евро в сутки – иностранцы, которые остановились у частных лиц. 95 евро – иностранцы, которые остановились в отеле.
Венгрия – 3 евро, Германия – 45 евро в день, Греция – 50 евро в день, минимум 300 евро на 5 дней, Испания – 71 евро, Италия – 269 евро на одного человека на срок до 5 дней, для групп туристов меньше, Латвия – 14 евро в день, Литва – 40 евро в день, Лихтенштейн – 91 евро, 27 евро – для студентов; Люксембург – минимальная сумма средств определяется индивидуально; Мальта – 48 евро в день, Нидерланды – 34 евро.
Польша требует от туристов показать наличие 300 злотых при пребывании до трех дней, 100 польских злотых в день, если пребывание более 3 дней. Португалия – нужно иметь при себе сумму в 75 евро, а также сумму из расчета 40 евро в день пребывания, Словакия – 56 евро в день, Словения – 70 евро, Финляндия – 30 евро в день, Чехия – 40 евро в день до 30 дней, Швейцария – 91 евро, 27 евро – для студентов, Швеция – 47 евро в день.
Напомним, что безвизовый режим с ЕС начал действовать с 11 июня 2017 года.
Отметим, ранее Politeka сообщала, как и где оформить биометрический паспорт. Также сообщалось, почему некоторым украинцам не разрешили пересечь границу ЕС.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Европа, туристы
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