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Россия экстренно завезла в Крым «Грады»
30 июля в оккупированном Севастополе российские военные выставили более 20 единиц современной военной техники и оружия.
Из крупной техники российские военные показали ракетный комплекс «Бастион» с унифицированной самонаводящейся ракетой «Яхонт», передвижную командно-штабную радиостанцию, плавающий колесный бронетранспортер, зенитно-ракетный комплекс С-300 «Фаворит», «Град», «Ураган», «Панцирь «,» Оса «и другие.
Также на выставке представлены беспилотные летательные аппараты, водолазное снаряжение, минометные комплексы и стрелковое оружие.
Интересно, что российские военные позволяют даже детям посмотреть в прицелы оружия, посидеть в кабине машин, разобрать и собрать автомат.
Но главное, что наряду с выставкой продолжается агитация относительно службы в армии России.
Напомним, в Крыму во многих населенных пунктах днем 28 июля пропало электричество. Как сообщают местные СМИ, свет отключился в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте, Керчи, Феодосии и многих других населенных пунктах.
Как писала Politeka, министерство энергетики Украины заявило, что не намерено устранять последствия аварии в Крыму и восстанавливать там электроснабжения.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым
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