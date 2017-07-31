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Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию

31.07.2017 19:20
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Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию

Неподалеку от украинской границы появился эшелон с российскими САУ

Пользователи соцсетей из России публикуют у себя на страницах фото российских 152-мм САУ Мста-С, которые сейчас находятся на узловой железнодорожной станции Лиски. Данная станция находится всего в 150 км от границы с Украиной.

В частности, о наличии на станции вооружения сообщает Twitter Записки охотника. ‏

«30.07.2017 станция Лиски (Воронежская обл.)», — пишет автор в комментарии к фото.

Напомним, что Россия нарастила военную силу на восточной границе Украины и подтянула три мотострелковых дивизии. В контексте недавнего обострения ситуации на Донбассе и предстоящих военных учений в Беларуси «Запад-2017» сообщение Генштаба дает повод говорить о готовящемся масштабном наступлении РФ. 

Источник: Politeka



Теги: Россия, Донбасс, Харьковская область, артиллерия
 
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