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Синоптики советуют готовить зонтики – не от дождя, а от аномальной жары
Начало этой недели выдастся самым жарким за все лето. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня в Украину придет очень жаркий циклон, и уже во вторник, 1 августа, в некоторых областях столбик термометра будет подниматься до отметки в 37 градусов.
Как отметили синоптики, сегодня украинцы еще отдохнут от жары – во всех областях будет не выше 30 градусов, однако аномальную жару уже в понедельник почувствуют жители западных регионов – там температура может подняться до 33 градусов. Осадков нигде не ожидается. Во вторник температура продолжит повышаться на всей территории Украины. Аномальную жару Гидрометцентр прогнозирует на западе – в дневные часы местами будет до 37 градусов.
Особенно жарко будет на крайнем западе. На севере температура поднимется до 32-34 градусов, такую же погоду синоптики обещают на востоке и в центре. В южных областях во вторник тоже до 34 градусов. По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие два дня осадков не будет – ожидается малооблачная погода.
Теги: Украина, Донбасс, погода, жара
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