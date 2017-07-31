- Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал14:00
- Россия экстренно завезла в Крым «Грады»13:48
- Порошенко подписал исторический закон13:15
- Украинцев ждет новая волная коммунальных скандалов12:48
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО12:15
- Почему пилот-герой Акопов не может быть сепаратистом: раскрыта тайна (фото)11:46
- В Украине может исчезнуть сливочное масло11:30
- Синоптики советуют готовить зонтики – не от дождя, а от аномальной жары10:58
- Как заставить государство «заплатить» за жилье10:15
- "Новая почта" повышает тарифы10:07
Украинцев ждет новая волная коммунальных скандалов
Жителям Украины предрекли новую волну коммунальных скандалов
Как утверждают эксперты, это связано с новым законом о коммерческом учете коммунальных услуг, который на днях подписал президент.
Согласно документу, после установки счетчиков в многоквартирных домах, все расчеты за потребление тепловой энергии, горячей и питьевой воды должны будут проводиться исключительно по данным счетчика.
Кроме того, расходы на установку, замену и обслуживание домовых счетчиков будут возмещаться за счет потребителей.
Экс-глава Минрегиона Алексей Кучеренко уверен, что ключевой проблемой документа является внедрение коллективной ответственности за потребление ресурсов.
«Дело в том, что у многих людей сейчас установлены личные квартирные приборы учета тепла и воды. Но в конечном счете платить все равно придется коллективно по показаниям общедомовых счетчиков, которые всегда окажутся выше, чем сумма показаний всех квартирных счетчиков», — поясняет Кучеренко.
В то же время, по словам эксперта Александра Сергиенко, если в доме все квартиры оборудованы индивидуальными счетчиками, доплатить разницу придется всем жильцам в пропорциональном от потребления соотношении.
«Будет куча противоречий, связанных с тем, что у кого-то есть квартирный счетчик, а у кого-то нет. Внутри домов есть масса неурегулированных вопросов. К примеру, если нам начнут выставлять счета за дом, то я как житель имею право знать, что происходит у соседа в квартире с радиаторами, нарушал ли он схему теплоснабжения дома, как он подключен к стояку и многое другое», — рассказывает эксперт.
Для того, чтобы избежать большой переплаты за коммунальные услуги, эксперты советуют устанавливать квартирные счетчики. Согласно последним изменениям, те жители, у кого нет индивидуальных приборов учета, платят по остаточному принципу.
То есть из домовых показателей вычитаются поквартирные, а остаток делится на потребителей без счетчиков. В таком случае некоторые вынуждены оплачивать услуги, в первую очередь тепло, которое они не потребили.
Напомним, украинцы стали реже платить за коммуналку, а следовательно наращивать долги. Об этом говорит Госслужба статистики.
Также стало известно, что с начала года субсидии получили более двух миллионов украинских семей.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Vesti
Теги: Украина, Донбасс, скандал, коммунальные услуги
- Михел: Семин позволил себе грязную ругань в присутствии детей
- Фарион благословила "недобитков рускава мира" сатанеть и дичать
- Синоптики обещают Донбассу ветер до 22 м/с
- На охрану донецких судей выделили 13 миллионов
- Самый дорогой бензин "заливают" в Донецкой области и в Крыму
- Скандал на матче "Фенербахче" - "Шахтёр": журналистов заплевали и закидали всякой дрянью (ВИДЕО)
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО12:15
- Ситуация на КПВВ: небольшие очереди - на «Гнутово» и на «Новотроицком»10:23
- В зоне АТО снова горячо: ранены четверо бойцов ВСУ10:00
- В Покровске задержали мопедиста с огромным пакетом конопли21:51
- БОЕВИК «ДНР», УБИВШИЙ ШКОЛЬНИКА ИЗ КРАМАТОРСКА, ВЫШЕЛ ИЗ КРЫМСКОГО СИЗО19:50
- Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали17:48
- Українку, яку катували бойовики, звільнили з полону у важкому психологічному стані17:30
- В районі Слов’янська сапери знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів11:50
- З’явилися подробиці вбивства українського школяра терористами “ДНР”21:35
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области20:30
- Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал14:00
- Россия экстренно завезла в Крым «Грады»13:48
- Администрация Трампа готовит китайцам неприятный сюрприз13:30
- Порошенко подписал исторический закон13:15
- Страшная турпоездка: в Турции перевернулся автобус с отдыхающими13:00
- Украинцев ждет новая волная коммунальных скандалов12:48
- В Германии создали "солнцемобиль"12:38
- Як очистити шкіру в домашніх умовах?12:30
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО12:15
- КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ12:00
- Як очистити шкіру в домашніх умовах?12:30
- КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ12:00
- Как изменить свой характер? 7 советов09:38
- Почему чай в пакетиках в разы хуже листового09:18
- «Железные леди»: три знака Зодиака с твердым характером08:15
- Солодкий продукт, що уповільнює старіння07:48
- Польза мёда сильно преувеличена07:21
- «Вона» працюе?22:37
- Вкладай свідомо: як обрати "економне" житло на вторинному ринку22:10
- Квартирные кражи: На какие квартиры чаще всего покушаются воры и как от них уберечься21:14
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Опасность грозит всем украинцам: Анастасия Приходько рассказала шокирующие подробности своего волонтерства
- “Россия заплатит за Крым и Донбасс! Это может тянуться 5-10 лет. Мы будем беднеть, ничего хорошего”, - член совета при Путине Шаблинский заставил пропагандистов заикаться. ВИДЕО
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»
- В “ЛНР” большая разборка между “рашистами”: 40 вооруженных боевиков Плотницкого ограбили склад Стрелкова-Гиркина – подробности