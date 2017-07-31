Украинцев ждет новая волная коммунальных скандалов

31.07.2017 12:48

Жителям Украины предрекли новую волну коммунальных скандалов

Как утверждают эксперты, это связано с новым законом о коммерческом учете коммунальных услуг, который на днях подписал президент.

Согласно документу, после установки счетчиков в многоквартирных домах, все расчеты за потребление тепловой энергии, горячей и питьевой воды должны будут проводиться исключительно по данным счетчика.

Кроме того, расходы на установку, замену и обслуживание домовых счетчиков будут возмещаться за счет потребителей.

Экс-глава Минрегиона Алексей Кучеренко уверен, что ключевой проблемой документа является внедрение коллективной ответственности за потребление ресурсов.

«Дело в том, что у многих людей сейчас установлены личные квартирные приборы учета тепла и воды. Но в конечном счете платить все равно придется коллективно по показаниям общедомовых счетчиков, которые всегда окажутся выше, чем сумма показаний всех квартирных счетчиков», — поясняет Кучеренко.

В то же время, по словам эксперта Александра Сергиенко, если в доме все квартиры оборудованы индивидуальными счетчиками, доплатить разницу придется всем жильцам в пропорциональном от потребления соотношении.

«Будет куча противоречий, связанных с тем, что у кого-то есть квартирный счетчик, а у кого-то нет. Внутри домов есть масса неурегулированных вопросов. К примеру, если нам начнут выставлять счета за дом, то я как житель имею право знать, что происходит у соседа в квартире с радиаторами, нарушал ли он схему теплоснабжения дома, как он подключен к стояку и многое другое», — рассказывает эксперт.

Для того, чтобы избежать большой переплаты за коммунальные услуги, эксперты советуют устанавливать квартирные счетчики. Согласно последним изменениям, те жители, у кого нет индивидуальных приборов учета, платят по остаточному принципу.

То есть из домовых показателей вычитаются поквартирные, а остаток делится на потребителей без счетчиков. В таком случае некоторые вынуждены оплачивать услуги, в первую очередь тепло, которое они не потребили.

Напомним, украинцы стали реже платить за коммуналку, а следовательно наращивать долги. Об этом говорит Госслужба статистики.

Также стало известно, что с начала года субсидии получили более двух миллионов украинских семей.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Vesti