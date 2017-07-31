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В августе украинцев ожидает мини-отпуск
31.07.2017 16:35
В августе у украинцев будут четыре выходных подряд – с 24 по 27 августа, сообщает ICTV.
Дополнительные выходные дни связаны с празднованием 26-й годовщины независимости Украины 24 августа. Она в этом году приходится на четверг.
Согласно распоряжению Кабмина О переносе рабочих дней в 2017 году, 25 августа, пятница тоже будет выходным, однако его нужно будет отработать в субботу, 19 августа.
Теги: Украина, август, праздник, выходной
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