В Харькове ребенок застрял в стиральной машине

31.07.2017 15:45

В Харькове детские шалости закончились вызовом спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Телеканал новостей «24».

Семилетний мальчик с сестрой играл в прятки и решил, что самое надежное укрытие – стиральная машина. Залезть залез, а выбраться – не смог.

На помощь вызвали специалистов. Чтобы как можно быстрее освободить ребенка, спасатели намазали его и барабан стиральной машины маслом. Вся операция была проведена менее чем за 20 минут,