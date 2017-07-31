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В киевском метро стартует новый эксперимент

31.07.2017 18:35
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В киевском метро стартует новый эксперимент

На одной из станций киевского метро 2 августа стартует пилотный проект по оплате проезда при помощи QR-билета

Об этом сообщил заместитель начальника столичного метрополитена Валерий Гавриленко.

«Со второго августа пассажиры станции «Кловская» получат возможность оплачивать проезд современным способом. В автоматах можна будет не только оплатить разовую поезду, а и пополнить карточку метро банковской картой. В перспективе также появится возможность онлайн пополнение карточек метро и оплата при помощи мобильного приложения», — отметил чиновник.

Помимо этого он напомнил, что с августа месяца метро перестанет принимать устаревшую форму жетонов.

Напомним, по информации киевского метрополитена, украинцы, у которых к 1 августа останутся старые жетоны, смогут обменять их на новые с доплатой.

Как ранее писала Politeka, первая станция метро, которая полностью отказалась от жетонов стала не многолюдная — «Кловская».

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Громадське



Теги: Донбасс, Киев, эксперимент, метро
 
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