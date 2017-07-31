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В Украине может исчезнуть сливочное масло

31.07.2017 11:30
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В Украине может исчезнуть сливочное масло

Украинские производители молочной продукции начали переориентироваться на зарубежные рынки, поскольку продавать молочку в Украине становится невыгодно. Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, уже через несколько месяцев с прилавков магазинов может исчезнуть, в первую очередь, украинское сливочное масло. 

По словам Василия Винтоняка, директора агентства «Инфагро», украинские производители имеют хорошую выручку от экспорта, поэтому уже перестали рассматривать отечественный рынок сбыта. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время цены на сливочное масло стабилизировались, но все может резко измениться осенью. Цены держатся на одном уровне, поскольку более дорогое масло украинцы просто не смогут купить, но большие надои скоро закончатся, и тогда начнется дефицит сырья, из-за чего масло или резко подскочит в цене, или его начнут экспортировать за границу в связи с тем, что украинцы перейдут на дешевый спред.

«Надо помнить, что зимой производство молока в стране не так велико, чтобы удовлетворять потребность в сливочном масле. Поэтому раньше его импортировали. Но теперь в мире оно очень дорогое и импорт, если и будет, то слишком дорогой», подчеркнул эксперт. 



Теги: Украина, Донбасс, масло, продукты
 
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