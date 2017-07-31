Зарплаты пересчитают: чего украинцам ждать от новых правил

31.07.2017 21:20

В Украине собираются изменить методику расчета минимальной зарплаты. Депутат БПП Сергей Каплин внес в Верховную Раду соответствующий законопроект - №6731 (изменяет КЗоТ, закон «Об оплате труда» и пр.), и решительно настроен пересчитать заработки народа.

Ожидается, что документ рассмотрят сразу после парламентских каникул в сентябре, пишет UBR.

Что предлагается

Законопроектом предлагается установить дифференциацию в оплате неквалифицированного и квалифицированного труда путем определения, что минимальная заработная плата является оплатой за неквалифицированный труд.

Также проект предусматривает обеспечение квалификационной дифференциации в оплате труда: в частности, не учитывать при ее начислении - доплаты, надбавки, выплаты, не связанные с выполнением работником месячной (часовой) нормы труда и предоставлением права сторонам социального диалога определять конкретный перечень таких выплат в коллективных договорах и соглашениях.

Кроме того, предложено повышать минимальную заработную плату в течение года с учетом фактического уровня инфляции, а также установить минимальный должностной оклад квалифицированного работника не ниже определенного законодательством размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на дату расчета.

Эти меры, по мнению автора законопроекта, помогут избежать уравниловки, которая возникла после поднятия минималки до 3200 грн.

Как известно, с 1 января 2017 года был изменен способ определения минимальной зарплаты (законом №1774 от 6 декабря 2016 года). В частности, установлено, что в состав минимальной зарплаты включаются все доплаты и надбавки, кроме тех, что касаются вредных условий труда и повышенного риска для здоровья, переработки, а также премий к праздникам.

При этом минимальный должностной оклад (тарифная ставка) определен на уровне не ниже, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц на начало календарного года.

Зато сам размер и минимальной зарплаты (3200 грн) и прожиточного минимума (1600 грн), которые применяются с 1 января 2017 года, были определены в законе о госбюджете на текущий год.

Такое изменение структуры минимальной зарплаты вкупе с возможностью включать в ее состав доплаты и надбавки привело к дискриминации квалифицированных работников. В условиях ограниченного фонда оплаты труда (особенно в бюджетной сфере) привело к уравниловке. Так как после повышения минимальной зарплаты тарифные оклады специалистов сравнялись с окладами неквалифицированного персонала.

Если педагогам подняли оклады на два тарифных разряда, то медикам и другим спецам из бюджетной сферы (юристам, экономистам), которые пока не заработали стаж, правительство рекомендовало компенсировать зарплату премиями. Но в условиях ограниченности бюджетов такое можно сделать далеко не везде.

«Получается, что повышение зарплаты самым неквалифицированным работникам производится за счет всех остальных. Так как денег для пропорционального увеличения зарплат для них нет. Вот и выходит, что труд врачей оплачивается наравне с техническим персоналом без высшего медицинского образования. Эту проблему можно решить только увеличением финансирования бюджетной сферы», - рассказал UBR.ua исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин.

Нет ВВП - нет прогресса

Несмотря на очевидное наличие проблем, эксперты сомневаются в возможности решить их только путем регулирования понятия минимальной зарплаты.

По словам завотделом исследований уровня жизни НИИ труда и занятости населения Минсоцполитики и НАНУ Валентины Латик, минимальную зарплату и так платят всем малоквалифицированным работникам, для этого не надо отдельной строки в законе.

Другое дело, что большинство квалифицированных сотрудников получают на бумаге «минималку», включая директоров предприятий. Но эта проблема не имеет отношения к размеру минимальной зарплаты.

«Третий разряд оплаты труда - это уже считается квалификация. Любой разряд - это уже квалификация. Если же исходить из определения неквалифицированный труд, то тогда под это определение будут попадать, наверное, только уборщицы», - отметила Латик.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко говорит, что такого определения как неквалифицированный труд нигде нет.

«Это противоречит определению труда как такового. Тут же возникнут вопросы морально-этического характера. Любая работа требует определенных навыков и умений. Например, уметь бить молотом по сваям, иметь соответствующую силу и т.п.», - заметил он.

По словам эксперта, как только в законе появится определение «неквалифицированный труд», ему тут же придется давать определение.

«Раз нет четкой формулировки, то потом будет стоить большого труда доказать налоговикам и инспекторам по труду, какой труд относится к квалифицированному, а какой нет. Любой закон должен максимально исключать двоякую трактовку его норм проверяющими», - отметил Олег Пендзин.

Кроме того, основные нормы, влияющие на размер минзарплаты, записаны в законе о госбюджете. Следовательно, все подобные изменения должны найти свое отражение в главном финансовом документе страны.

«Я не верю, что это можно будет сделать без согласования с Минфином и нашими международными кредиторами. Ведь придется увеличить расходную и доходную части, что тут же станет предметом обсуждения с МВФ», - считает Олег Пендзин.

Потому, как считают эксперты, такой проект не наберет нужного количества голосов. Это просто пиар ход и такие инициативы без согласования с исполнительной властью не пройдут.

Во-первых, государство не готово брать на себя дополнительные траты. Сейчас главная задача - борьба с дефицитом госбюджета, а потому раздувание расходов как минимум выглядит нелогично. Во-вторых, экономика показывает крайне низке темпы роста, а потому просто не сможет сгенерировать дополнительные ресурсы для такого повышения.

«Индексировать зарплаты на уровень инфляции в бюджетном секторе государство и так должно по действующему законодательству», - сказал Олег Устенко.

Валентина Латик считает, что повышение «минималки» - правильный шаг, но его надо было делать одновременно с сокращением размера ЕСВ. Тогда бы фонд оплаты труда не сократился бы. По ее словам, конечно, тарифная сетка должна начинаться с минимальной зарплаты. Но в бюджете нет для этого денег, вот и получается, что у квалифицированных сотрудников зарплаты начинаются с 1600 грн, а не 3200 грн. Если бы так было в госсекторе, то и частный бизнес подтягивал бы свои оклады (хотя бы официальные).

«Минимальные зарплаты подняли на 80%, а ВВП в этом году по самым оптимистичным данным МЭРТ, будет всего 2,5%. А осовременивание пенсий уже создаст дополнительную нагрузку на бюджет», - сказал Олег Пендзин.

Это значит, что товаров больше не станет. А значит дополнительные средства пойдут на рынок товаров, что автоматически ускорит рост цен и весь эффект от повышения зарплат будет нивелирован. Тем более, что регулирование цен на социально значимые товары отменено.

«Кабмин уже поднял прогноз инфляции на этот год с 8% до 11,2%, считая, что главным драйвером во втором полугодии будет рост цен именно на потребительские товары и немного на услуги ЖКХ. Будут расти валютные риски, что еще дополнительно скажется на росте цен (при импорте товаров). Так что такой документ нужен, но его принятие маловероятно», - рассказал Пендзин.

Если не будет расти экономика, то и минималка постоянно будет запаздывать, а граждане ничего от этого не выиграют. И разделение на квалифицированный и неквалифицированный труд тут уже не поможет.

Источник: http://from-ua.com