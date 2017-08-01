Известный украинский шоумен возмутил неожиданным заявлением о захвате Крыма и войне на Донбассе. ВИДЕО

01.08.2017 14:12

Известный украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков заявил, что оккупированный РФ Крым никто не захватывал. Более того - российских военных на Донбассе нет. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает телеканал "112 Украина".

Так, на вопрос Гордона, права ли Россия, забрав Крым и начав войну на Донбассе, Быстряков заявил, что Георгий Тука и герой Украины Надежда Савченко утверждали, что российских войск там нет.

"Россия - она разная, но отказывать нам в общении с людьми культуры - так нельзя", - подчеркнул Быстряков.

По его мнению, войну развязали украинцы, начав бомбить Луганск.

Относительно Крыма композитор сказал, что до 1954 года он был российским, а в 2014 году там провели референдум.

"Вы знаете, как Кучма выиграл вторые выборы? Он расклеил весь Крым листовками, в которых было написано, что вторым государственным языком в Украине будет русский. Там люди все за Россию. Они русскоязычные и никогда не понимали украинизацию. Крым у нас был автономной республикой и там законно провели референдум. И никаких автоматов там не было",- заявил Быстряков.

На вопрос, нужны ли ему Крым и Донбасс в составе Украины, Быстряков ответил, что ему все равно.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный журналист ярко объяснил проблему с окончанием войны на Донбассе.